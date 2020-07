Huawei Enjoy 20 potrebbe essere lo smartphone 5G più economico del brand

Dopo Enjoy 20s, si torna a parlare di Huawei Enjoy 20, ennesimo device che dovrebbe far parte della serie (famiglia che attualmente conta solo un modello Pro). Il nuovo smartphone del colosso cinese potrebbe debuttare come il dispositivo 5G più economico del brand, secondo quando riportato da DigitalChatStation su Weibo.

Huawei Enjoy 20 in arrivo con SoC MediaTek ed un prezzo economico, secondo questo leak

Il noto leaker ha pubblicato un breve post su Weibo, in cui riferisce che il prossimo Huawei Enjoy 20 avrà dalla sua il SoC Dimensity 800 oppure il nuovo 720 (fresco fresco di lancio). Il dettaglio più interessante riguarderebbe il prezzo di vendita: questo dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico di Huawei.

Design e immagini

Non vengono riportati altri dettagli in merito alle specifiche del dispositivo. Nonostante ciò, ecco spuntare un nuovo modello sul sito del TENAA, con la sigla WKG-AN00 / WKG-TN00 e una scheda tecnica contenuta. Che si tratti proprio dell'Enjoy 20? Comunque al momento il nome del dispositivo non è stato ancora confermato, quindi dovremo pazientare fino ad un annuncio da parte del brand cinese.

In alto trovate le immagini del dispositivo, mentre qui sotto le specifiche complete pubblicate nel database del TENAA.

Specifiche

dimensioni di 165.2 x 76 x 9.2 mm per un peso di 188 grammi;

display da 6.6″ HD+ (1600 x 720 pixel) con punch hole centrale e rapporto in 20:9;

processore octa-core fino a 2.0 GHz (presumibilmente Dimensity 800/720);

4/6/8 GB di RAM;

64/128/256 GB di storage espandibile tramite microSD;

lettore d'impronte digitali laterale;

tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 MP;

selfie camera da 8 MP;

supporto Dual SIM 5G, Bluetooth, Wi-Fi;

batteria da 4.900 mAh (min);

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia EMUI.

Al momento mancano ancora informazioni precise circa il possibile prezzo di vendita. Non appena ci saranno novità sul dispositivo provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

