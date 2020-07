Huawei: il Product Manager EMUI risponde su Tema Scuro automatico, doppio tap al display e altro

La EMUI è un'interfaccia sempre più curata e migliorata da Huawei, che non lascia mai nulla al caso. In procinto dell'arrivo della versione 11, il Product Manager della stessa EMUI ha risposto ad alcune domande più frequenti come la Dark Mode automatica, l'attivazione dello schermo con doppio tap e il resize delle finestre split-screen.

EMUI: il Product Manager risponde alle domande su Dark Mode, Split-screen e tanto altro

Da Weibo, il Product Manager EMUI ha risposto ad alcune domande poste proprio in merito all'interfaccia di Huawei. Tra le più interessanti, c'era quella sulla Dark Mode automatica. La risposta è stata che questa possibilità è molto richiesta ed invita quindi gli utenti ad essere attenti alle prossime release, perché potrebbe arrivare presto. Passando oltre, si è soffermato sulla richiesta in merito all'attivazione dello schermo con doppio tap su di esso, sostenendo che questa funzione non è mai andata via, ma è possibile attivarla andando nelle Impostazioni, cliccare su Accessibilità, poi su Avvio Veloce e Gesture ed infine selezionare su Attivazione Schermo la possibilità di attivarlo con doppio tap.

Sempre in merito alle gesture, gli utenti hanno poi chiesto se verrà ristabilita lo split-screen regolabile con le knuckle gesture, cioè grazie al tocco con le nocche sul display. Il Product Manager della EMUI ha dichiarato che lo smart split-screen è sicuramente molto più intuitivo e rapido rispetto alla vecchia soluzione. Tra l'altro, molto presto sarà possibile regolarlo a piacimento, mentre al momento non è possibile farlo. Infine, c'è stata una richiesta in merito al volume più basso della suoneria per EMUI 10.1/Magic UI 3.1. Il dirigente Huawei ha risposto che non si è abbassata, ma è diventata progressiva in modo da non distorcere quando il volume è troppo alto.

Insomma, pare che il futuro della EMUI sarà sempre più smart, rendendo molto più comoda l'esperienza d'uso di smartphone Huawei. Non ci resta quindi che attendere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu