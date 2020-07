La EMUI 10.1 ha qualche problema con fotocamera e chiamate

La EMUI 10.1 sta venendo rilasciata dal settore software di Huawei ed è già giunta su molti dei più recenti modelli in circolazione. Fra gli ultimi troviamo Mate 20 X ed i pieghevoli Mate X/XS, ma anche Nova 5T, la serie P30 e Mate 20/20 Pro, per citarne alcuni. Parallelamente al suo rilascio, l'azienda sta lavorando alla sua ottimizzazione, in particolar modo al miglioramento dell'esperienza gaming. Questo non significa, però, che non possano esserci problemi, come testimoniano le ultime segnalazioni da parte della community.

Alcuni utenti lamentano problemi con la EMUI 10.1 relativi a fotocamera e chiamate

Poco più di una settimana fa vi abbiamo parlato dei problemi di autonomia incontrati dai possessori di smartphone Huawei aggiornati alla EMUI 10.1. Purtroppo non finiscono qua gli inconvenienti software in cui sono incorsi, con le segnalazioni che citano la scomparsa della registrazione delle chiamate. Questo impedisce agli utenti di poter salvare le proprie telefonate e non è chiaro se Huawei l'abbia fatto consapevolmente o meno. Anche perché recentemente è tornato il dibattito relativo alla legittimità di questa funzione, proibita in aree geografiche come l'Europa.

L'altro problema della EMUI 10.1 riguarda la fotocamera, per quanto non vada ad inficiare nella qualità degli scatti ottenuti. A scomparire qua è la possibilità di cambiare la risoluzione delle foto, limitandosi alla modifica dell'aspect ratio. Vedremo se saranno riportate con i prossimi aggiornamenti o meno.

