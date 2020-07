EMUI 10.1 ha sicuramente portato molte nuove feature e potenzialità ai dispositivi Huawei ed Honor, come ai P30 e P30 Pro. Purtroppo però, alcuni utenti hanno riscontrato vari problemi alla batteria, che ha fatto registrare un drain molto rapido e addirittura un blocco della ricarica non oltre il 60%.

EMUI 10.1: ecco i problemi riscontrati alla batteria dopo l'aggiornamento

Andando nel dettaglio dei report degli utenti che hanno riscontrato problemi dopo l'aggiornamento alla EMUI 10.1 (ma anche per la EMUI 10.0), sono quasi tutti di natura energetica, o meglio, della batteria. Infatti, su alcuni smartphone è stato rilevato un battery drain troppo rapido, però al momento non si conosce la causa di questo problema. Per qualcuno, come appunto i P30 e P30 Pro, il problema pare esser stato risolto da un bug fix nell'update con le patch di giugno 2020. Ovviamente, non tutti gli utenti stanno riscontrando questa problematica.

Il secondo problema è davvero particolare, se non bizzarro: un utente infatti ha segnalato che il proprio smartphone non ricaricava a percentuali superiori al 60% e che lo stesso dispositivo gli segnalava proprio questa anomalia, consigliando di chiamare il servizio clienti per assistenza. Huawei ha dichiarato che è al lavoro per risolvere al più presto questi due problemi scomodi, inoltre consiglia di tenere i propri dispositivi lontani da temperature troppo alte o troppo basse, i peggiori nemici per una batteria.

E voi per caso avete riscontrato questo tipo di problemi? Come vi state trovando con la EMUI 10.1 (e con la versione 10)? Fatecelo sapere nei commenti.

