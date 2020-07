EMUI 10.1: nuove features di Huawei con un occhio al gaming

La roadmap ufficiale ha evidenziato come il rilascio della EMUI 10.1 sia in corso d'opera e abbia raggiunto numerosi modelli. I più recenti sono stati Huawei Mate X, XS e Mate 20 X, nonostante ci sia stato qualche problema con l'autonomia. Uno degli aspetti su cui l'azienda si è voluta focalizzare di recente è quello del gaming su smartphone. Al mondo si contano qualcosa come 2.5 miliardi di giocatori da mobile e le analisi prevedono che entro il 2022 il 50% dei gamers di tutto il mondo si sposteranno su smartphone e tablet.

LEGGI ANCHE:

Huawei: lo smartphone diventerà presto un POS portatile

Huawei rielabora la propria EMUI 10.1 con funzionalità legate al gaming

Se un tempo i giochi su smartphone erano un qualcosa di estremamente semplice, con il passare del tempo si sono moltiplicati i titoli più complessi nell'interazione. Basti pensare ai celebri Fortnite e Call of Duty, per i quali è pressoché necessario munirsi di un joystick Bluetooth dedicato. Ma non basta, perché i produttori come Huawei devono rielaborare un'interfaccia che accomodi le esigenze che ne conseguono. Con la EMUI 10.1 sono state aggiunte nuove funzionalità dedicate proprio a migliorare l'esperienza gaming.

A partire dalla EMUI 8.2 venne aggiunta GPU Turbo, una modalità che permetteva di dare un boost alle performance grafiche ottimizzando i consumi. Nelle interfacce successive questa venne migliorata e con la versione 10.1 con AppAssistant sono state riviste alcune features. Nel momento in cui stiamo giocando a tutto schermo, è possibile avere accesso ad una schermata flottante con varie scorciatoie.

Con “Game acceleration” si sprigiona tutta la potenza a disposizione, con “Mistouch prevention” si limita il touch screen ai tocchi involontari e con “Screen recording” si avvia la registrazione dello schermo. Inoltre, con “Uninterrupted gaming” si fa sì che le chiamate in arrivo non occupino lo schermo intero e vengano ridotte ad una piccola finestra. Inoltre, è possibile avviare app social e contattare i propri amici per invitarli alle proprie sessioni di gaming.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI