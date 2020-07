Arrivano i Huawei Days: 48 ore di offerte, con sconti fino al 40%

Dal 29 al 30 luglio, su Huawei Store i prodotti dell'ecosistema del brand cinese sono disponibili fino al 40% di sconto. Si tratta di due giorni di promozioni speciali, i Huawei Days, con tantissime offerte su smartphone, smartwatch, notebook, tablet ed accessori della compagnia. Andiamo a scoprire tutti i prodotti disponibili, con il relativo prezzo scontato.

Offerte Huawei Days: i prodotti dell'ecosistema Huawei sono in sconto per 48 ore

Tutto quello che c'è da sapere sulla promo di Huawei Store

Prima di procedere vi ricordiamo ancora una volta che le offerte dei Huawei Days dureranno 48 ore, fino alle 23:59 di giovedì 30 luglio. Per accedere agli sconti basterà visitare il sito ufficiale del brand cinese – lo trovate qui – oppure, in alternativa, effettuare i vostri acquisti tramite Huawei Store, l'app che unisce e-commerce e community. Ma bando alle ciance, diamo un'occhiata alla selezione di notebook Huawei disponibili in sconto.

MateBook D14 AMD + zaino Backpack Swift + Mouse Swift a 599€

AMD + zaino Backpack Swift + Mouse Swift a MateBook D15 AMD + zaino Backpack Swift + Mouse Swift a 609€

AMD + zaino Backpack Swift + Mouse Swift a MateBook 13 AMD Non-Touch da 512 GB + zaino Backpack Swift + Mouse Swift (oppure con MateDock 3) a 699€

AMD Non-Touch da + zaino Backpack Swift + Mouse Swift (oppure con MateDock 3) a MateBook 13 AMD Non-Touch da 256 GB + zaino Backpack Swift + Mouse Swift (oppure con MateDock 3) a 599€

Le offerte continuano anche per il MateBook 14 sia in versione i7 che i5, con un bundle particolarmente ricco:

MateBook 14 ( i7 , 16 GB, 512 GB, MX350), tablet MatePad T8 Wifi + Bluetooth Mouse Swift + Backpack Swift al prezzo di 1.299€

( , 16 GB, 512 GB, MX350), tablet MatePad T8 Wifi + Bluetooth Mouse Swift + Backpack Swift al prezzo di MateBook 14 (i5, 8 GB, 512 GB, MX350), tablet MatePad T8 Wifi + Bluetooth Mouse Swift + zaino Backpack Swift al prezzo di 999€

Le offerte su smartphone, notebook, smartwatch e accessori Huawei sono disponibili fino al 30 luglio

Ovviamente questa è solo una selezione di alcuni dei terminali in sconto. Per chi cerca il massimo in termini di prestazioni, MateBook X Pro 2020 (in versione i7, 16 GB di RAM, 1 TB di storage, MX250, Touch) sarà disponibile in promo a 1.899€, in bundle con il tablet T5 da 10″ (64 GB LTE), il mouse Bluetooth Swift e lo zaino Backpack Swift. Vi segnaliamo tutta una serie di prodotti in offerta (spaziando tra tablet, smartphone e indossabili) tutti disponibili sul sito del brand e in sconto fino al 30 luglio.

MatePad LTE + M-Pencil a 299.9€

LTE + M-Pencil a MatePad Wi-Fi + M-Pencil a 259.9€

Wi-Fi + M-Pencil a Watch GT 2e a 149€

a Band 4 Pro a 59.9€

a Freebuds 3i a 89€ (fino al 23 agosto)

a 89€ (fino al 23 agosto) P40 Lite 5G + Freebuds 3i + Mini Speaker a 349.9€

+ Freebuds 3i + Mini Speaker a P40 Pro + Freebuds 3i + Mini Speaker a 949€

+ Freebuds 3i + Mini Speaker a P40 Lite E e Mini Speaker a 169.9€

e Mini Speaker a Y5p + Mini Speaker a 99€

+ Mini Speaker a Y6p + cuffie AM61 a 139.9€

+ cuffie AM61 a Mate XS + Watch GT 2 + Freebuds 3 a 2599.9€

Per tutte le offerte dedicate all'iniziativa Huawei Days vi invitiamo a visitare la pagina dedicata presente sul sito ufficiale (che trovate qui).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu