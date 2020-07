Huawei: i chipset Kirin avranno presto una mascotte

Huawei, nell'ultimo periodo, è in grande fermento circa la registrazione di brevetti e di nuovi marchi correlati ai suoi prodotti. Dopo quelli su Mate V – immaginato anche in un concept render – e sui marchi a nome HarmonyOS, il colosso cinese prova a dare un volto anche ad un altro, importantissimo prodotto: infatti, è stata richiesta la registrazione del logo per i chipset HiSilicon Kirin, che avranno una nuova mascotte.

Huawei: la mascotte dei Kirin ispirata alla tradizione cinese

Non è la prima volta che un brand di chipset affidi ad una figura allegorica il volto delle proprie soluzioni, emblematico è appunto il drago dei Qualcomm Snapdragon. Anche Huawei, per rappresentare i suoi SoC HiSilicon Kirin, ha optato per un drago come mascotte, ma quest'ultimo è di derivazione stilistica cinese, in quanto riprende i dettami dei draghi immaginati nei poemi, nei romanzi e nei dipinti realizzati nel corso dei millenni. Esso potrebbe anche essere ispirato al noto Principe Cavallo-Drago, tra i protagonisti del romanzo cinese più famoso: Il Viaggio in Occidente.

Secondo i media cinesi, le caratteristiche del draghetto Huawei Kirin hanno un simbolismo che porta all'orgoglio ed al buon auspicio, quasi a voler “benedire” le proprie soluzioni APU, che sono ultimamente una piccola incognita per quanto riguarda la produzione.

Non ci resta che attendere che passi la richiesta di registrazione del marchio, che aggiunge sempre un po' di brio alla freddezza delle componenti hardware (sempre se c'è una buona dissipazione).

