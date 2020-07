Huawei vuole strafare e prepara un caricatore da 200W!

Se c'è un settore in cui Huawei è in prima linea, quello è lo sviluppo per le tecnologie di ricarica rapida. Con il supporto SuperCharge i suoi smartphone hanno settato un buon traguardo, anche se il futuro si prospetta ben più performante. Xiaomi e Nubia stanno lavorando alle nuove ricariche da 100W, senza contare che Realme ed iQOO mirano ai 120W ed OPPO ai 125W. Dubitiamo che Huawei sarà da meno e forse già con il lancio della serie Mate 40 potremmo saperne di più.

Il caricatore da 200W di Huawei vi farà spalancare la bocca, ma aspettate

In questo contesto, si vocifera che Huawei stia addirittura lavorando per la realizzazione di un incredibile caricatore da 200W.

A testimoniare la sua esistenza c'è la certificazione da parte dell'ente 3C, sotto la sigla di HW-200A00P00. Nei dati tecnici allegati si evidenzia la potenza d'uscita, pari a 20V 10A. Tuttavia, una potenza del genere è indirizzata più al mondo dei notebook che degli smartphone. Huawei potrebbe aver pensato ad un sistema convergente, con cui non soltanto caricare in maniera estremamente rapida notebook ma anche gli smartphone del futuro. Un po' come accadrà nel caso di Xiaomi, come dimostrano le foto del suo caricatore da 120W.

