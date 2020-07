L'estate 2020 è periodo di grandi cambiamenti per Huawei, soprattutto in positivo. Infatti, il colosso cinese ha recentemente aumentato il suo capitale sociale di altri 2 miliardi di yuan (circa 250 milioni di euro), segno che il brand è fortemente in salute e continua con la sua marcia di miglioramento.

Huawei: aumenta il capitale sociale ma scende il rapporto azionario di Ren Zhengfei

I numeri della crescita economica di Huawei, soprattutto per quanto riguarda il dipartimento di investimenti, è sotto gli occhi di tutti. Secondo le stime di controllo Tianyan, la Huawei Investment Holdings del brand è nel mezzo di cambiamenti sia industriali e commerciali e quindi ha deciso di aumentare il proprio capitale sociale passando dai precedenti 29,35 miliardi di yuan a circa 31,5 miliardi (una cifra vicina ai 4 miliardi di euro), quindi sono stati aggiunti ben 2 miliardi di RMB, cifra non di poco conto.

Ma non è l'unico cambiamento in seno a Huawei nel settore, infatti è stato rilevato che il CEO Ren Zhengfei ha diminuito il suo rapporto azionario personale nel brand dal precedente 0,94% all'attuale 0.88%, lasciando alla sezione investimenti guidata da Zhao Minglu il 99,12% delle azioni.

Dati che possono dire tanto in merito al futuro del brand, che punta ad imporsi tra le prime multinazionali al mondo, come dimostra l'inserimento del colosso nella classifica dei brand più innovativi del globo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu