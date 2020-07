Huawei e il ban in Gran Bretagna: la Cina minaccia ritorsioni

Sono diversi anni, ormai, che trattiamo anche nei nostri articoli questo grande problema legato al ban di Huawei. Diversi Paesi, infatti, non hanno voluto collaborare con questa azienda per la costruzione di una rete 5G affidabile ed efficiente. Dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere dei sospetti in merito a questo tipo di tecnologia, anche altri Stati hanno seguito tale linea. Tra questi, dunque, troviamo anche il Regno Unito che, dopo una prima fase propositiva, ha deciso di tagliare ogni rapporto con Huawei. Questo comportamento, però, non è affatto piraciuto alla Cina.

Huawei è stata estromessa dal 5G in Gran Bretagna

Dopo un primo accordo con Huawei sulla costruzione di un'infrastruttura basata sul 5G, la Gran Bretagna ha deciso di fare in passo indietro. Nella fase iniziale erano state poste le basi per compromesso: Huawei avrebbe potuto costruire la propria infrastruttura, pur restando al di fuori delle aree metropolitane. Questo tipo di accordo, però, non è stato onorato al momento, dato che il Paese britannico ha deciso di tagliare fuori il brand cinese da ogni tipo di lavoro.

Questo comportamento non è assolutamente piaciuto alla Cina, che ha fin da subito minacciato ritorsioni. A detta dell'ambasciatore cinese, infatti, se si vuole rendere la Cina un Paese ostile, poi bisogna anche saperne sopportare le conseguenze. Non è stato specificato di che tipo di ritorsioni si tratti, ma è plausibile si parli principalmente di ripicche di tipo economico. Boris Johnson, Primo Ministro britannico, avrà quindi un gran da fare anche su questo fronte, con la Cina che non intende sottostare a questi cambi repentini di idee.

