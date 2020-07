Huawei AppGallery diventa sempre più un alleato fondamentale per gli utenti che si affidano a smartphone del brand equipaggiati con i HMS. Dopo l'arrivo di app ormai quotidiane come DAZN, lo store ufficiale si è arricchito di app ormai abitudinarie come Telegram, i servizi musicali Deezer e Tidal e le varie app social come TikTok e Tinder, oltre ai servizi turistici come gli applicativi delle compagnie aeree e di vacanze.

AppGallery: Huawei con HMS sempre più completo con Telegram, TikTok, Deezer e Booking

Se le maggiori app social come Facebook, Instagram e WhatsApp possono essere scaricate solo in maniera non diretta, applicazioni come Telegram e TikTok sono da poche ore disponibili su Huawei AppGallery, che aumenta esponenzialmente l'attenzione su di sé andando ad ampliarsi in modo convincente. Ma non solo social, sullo store ufficiale di Huawei potrete trovare disponibili anche le app di musica in streaming come Deezer e Tidal, ma anche app di viaggi come Skyscanner e Booking.

A credere in AppGallery inoltre sono le compagnie aeree principali, come Emirates, Lufthansa, Ryanair e Turkish Airlines che hanno rilasciato una loro versione per HMS. Non mancano infine altre app popolari come Zoom e quelle per incontri come Tinder.

La determinazione con cui Huawei sta investendo nel suo app store permette alla compagnia di recuperare sempre più in fretta quanto perduto senza l'ausilio di Google Play Store, perseguendo passo dopo passo la totale indipendenza da esso.

