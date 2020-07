Huawei AppGallery: le quick app vi guideranno durante l’estate

I numeri di Huawei AppGallery sono ormai sotto gli occhi di tutti. Basti pensare al fatto che il terzo store al mondo conta oggi ben 460 milioni di utenti attivi al mese, di cui 33 dalla sola Europa. Ma quello che fa più impressione è il numero di app scaricate a livello globale, circa 184 miliardi. Tornando al continente europeo, sono già oltre 73 milioni i Huawei ID registrati e 81.000 le app integrate con HMS Core – arrivato alla versione 5.0 -. Lo stessa Huawei ha introdotto anche su HMS le Quick App, che permettono di accedere rapidamente ai servizi senza dover installare le applicazioni. Ecco una soluzione di nuove quick app che potranno tornarvi utili.

Huawei AppGallery: ecco le nuove Quick App più utili

Potendo contare su oltre 3.000 quick app, Huawei AppGallery è in grado di fornire una funzionalità completa dei propri servizi. Ad esempio, sono arrivate le Quick App di Meteo.it, Scanner Veicoli e di Alitalia. Se cercate app utili per quando siete alla guida, TomTom AmiGO e HERE WeGo potrebbero essere quelle che fanno al caso vostro. Per quanto riguarda l'intrattenimento invece, potete utilizzare le app veloci di Mediaset Play, RaiPlay e RaiPlay Radio e Deezer, oltre alle riviste come Wired e Vogue Italia.

Andando verso i social, tra le quick app disponibili troviamo quella di Twitter, mentre per lo shopping potreste apprezzare quella di Zalando, Piazza Italia, ePrice, TrovaPrezzi.it, Unieuro e MediaWorld. Infine, se dovessero servirvi app immobiliare, a Casa.it si aggiunge anche Immobiliare.it.

Insomma, gli utenti Huawei possono stare più che tranquilli, l'offerta di AppGallery è vasta e permette di accedere a soluzioni rapide e complete, ormai senza alcuna rinuncia.

