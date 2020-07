Huawei è da sempre un brand molto attento alle esigenze dei propri utenti e non è esente da iniziative e promozioni molto interessanti. Una di queste, è “Scarica e Parti“, il concorso collegato all'AppGallery – che si è recentemente arricchita di tante nuove app – con cui è possibile vincere una nuovissima FIAT 500 Hybrid Launch Edition. Di seguito vi spieghiamo come partecipare a “Scarica e Parti” di Huawei AppGallery.

Come partecipare “Scarica e Parti” di Huawei AppGallery per vincere una FIAT 500 Hybrid Launch Edition

Partecipare all'iniziativa “Scarica e Parti” su Huawei AppGallery è molto semplice e grazie a pochi, semplici passi potrete tentare la fortuna nel provare a vincere una FIAT 500 Hybrid Launch Edition. Anzitutto, bisogna accedere al proprio Huawei ID (nel caso non foste registrati, ovviate quanto prima), collegarsi poi su Huawei AppGallery, scaricare un totale di 15 applicazioni tra le 36 selezionate nella Collection del concorso ed infine compilare il form nella sezione dedicata (che vi lasciamo in fondo all'articolo).

Se avete appena acquistato uno smartphone Huawei con HMS, questa potrebbe essere anche un'occasione per scaricare applicazioni utili all'avvio, mentre se siete già possessori da qualche tempo, potete arricchire il vostro parco app, che potrebbe premiarvi con una delle automobili italiane più evolute del momento.

L'iniziativa è valida fino al 26 luglio 2020. Al termine del concorso, il vincitore sarà poi sorteggiato ed annunciato sul gruppo Facebook Huawei Mobile Services Fans Club. Per tutti i dettagli completi, vi rimandiamo invece al link ufficiale del concorso.

Ecco invece il link per il form da compilare una volta effettuati tutti i passaggi necessari.

