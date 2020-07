Lo store online di Huawei continua ad espandersi e dopo il focus sulle applicazioni vitali (come quelle bancarie) ecco che arrivano ulteriori novità per quanto riguarda l'intrattenimento su AppGallery: ora è disponibile al download l'app di CHILI, servizio di streaming che permette di accedere a tantissimi film e serie TV.

L'app di CHILI è disponibile al download su Huawei AppGallery

A partire da oggi Huawei AppGallery dà il benvenuto all'app di CHILI, la piattaforma di intrattenimento dove trovare film e serie TV in streaming senza abbonamento. Ora l'applicazione è disponibile anche per tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services. Non solo streaming: l’app CHILI è dedicata al mondo dell’entertainment e ai suoi appassionati e ora, tutti coloro che hanno o acquistano un device HMS, potranno godere dei contenuti multimediali proposti dalla piattaforma direttamente dagli display dei device Huawei, come P40 Pro, P40 Pro +, Mate XS.

Per chi si fosse perso qualcosa, CHILI è una piattaforma che non necessita di un abbonamento: è possibile pagare solo per il noleggio e l'acquisto dei contenuti, scegliendo tra migliaia di film, prime visioni e serie TV. Avete uno smartphone del brand cinese con HMS e volete saperne di più? Allora in basso trovate il link al download direttamente da Huawei AppGallery.

CHILI | Huawei AppGallery | Download

AppGallery continua senza sosta la sua crescita, non solo in Italia ma in tutto il mondo con oltre 460 milioni di utenti attivi mensilmente e 184 miliardi di app scaricate globalmente nel primo semestre 2020.

In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core. Tutte le app disponibili sullo store sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma.

