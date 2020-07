Dopo UBI e RelaxBanking, lo store ufficiale del colosso cinese continua ad arricchirsi di applicazioni dedicate all'online banking, diventando sempre più appetibile per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone con Huawei Mobile Services a bordo. A partire da oggi l'app Sella arriva su Huawei AppGallery ed è disponibile al download.

Huawei AppGallery dà il benvenuto all'app Sella, disponibile per tutti i dispositivi HMS | Download

L'applicazione Sella – ricordiamo, già disponibile e scaricabile su Huawei AppGallery – è dedicata ai clienti di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C. che possiedono un dispositivo con HMS. A partire da oggi, questi potranno consultare le informazioni relative a tutti i loro conti correnti, anche di altre banche, grazie al servizio di account aggregation introdotto da Banca Sella all'inizio di quest'anno. In questo modo sarà possibile visualizzare il saldo complessivo o dei singoli conti, la lista dei movimenti, effettuare bonifici e gestire e pianificare le proprie esigenze finanziarie tramite un'unica app.

Come sottolineato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, “la disponibilità di Sella conferma l'impegno costante di Huawei per offrire ai consumatori sempre più soluzioni per la gestione del proprio denaro”. Ad oggi Huawei AppGallery conta oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo, di cui 26 milioni in Europa. Inoltre le app presenti sulla store del colosso cinese sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma. Insomma, AppGallery è in tutto e per tutto una soluzione aperta, ma al tempo stesso sicura.

Siete interessati a scaricare l'app Sella a bordo del vostro smartphone con Huawei Mobile Services? In basso trovate il link al download, direttamente da AppGallery.

Sella Android | AppGallery | Download

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per