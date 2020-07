Huawei: la distribuzione del 5G è terminata, ora focus sui ricavi

La tecnologia 5G è sempre più parte della società globale e sempre più utenti stanno iniziando ad usufruire della nuova connettività dati. Huawei è uno dei protagonisti di questo settore ed è tra i maggiori distributori di infrastrutture adibite proprio alla connessione del prossimo futuro. Per questo, il Presidente a rotazione Guo Ping ha dichiarato che la distribuzione è ormai completa e che si deve guardare ai ricavi ed al rilascio dei dividendi del 5G.

Huawei: distribuzione 5G è completa, il prossimo passo è il rilascio dei dividendi e massimizzare i ricavi

Nell'evento Huawei Better World 2020, Guo Ping ha tenuto il discorso di apertura, incentrato principalmente sul 5G. Ecco i passi salienti:” A partire da luglio, gli utenti che utilizzano la nuova connessione hanno superato quota 90 milioni. La distribuzione del 5G è ormai completa ed il focus per il futuro sarà lo sviluppo di applicazioni industriali ed il rilascio dei dividendi della rete“.

Per Guo, gli operatori dovrebbero: “Basarsi sul presente, affrontare il futuro, costruire reti con precisione e massimizzarne il valore“. Per questo, dà tre suggerimenti: anzitutto, l'esperienza va presa come fulcro di tutto, i ricavi vanno spesi per l'avanguardia tecnologica al fine di ottenere il massimo possibile. In secondo luogo, sfruttare appieno le tecnologie ancora esistenti come il 4G e FTTx (fibra) per condurre un coordinamento generale ed una pianificazione precisa del 5G. Infine, l'implementazione della nuova connessione deve andare a coprire le aree proprietarie degli hotspot e negli applicativi chiave al fine di liberare completamente i dividendi ricavati.

Proprio per questo, sostiene, Huawei farà pieno uso delle proprie capacità in base alle diverse esigenze e si concentrerà su soluzioni basate su vari scenari e rilascerà quindi i dividendi ai propri partner al fine di raggiungere il successo commerciale del 5G. Insomma, non c'è settore più importante per il brand che le infrastrutture ed a giusta ragione, visto che i ricavi potrebbero essere davvero altissimi, ma anche per quello che si può ottenere per le varie operazioni come le reti ospedaliere, consulenza a distanza e l'istruzione online.

