Huawei in Brasile per il 5G: gli USA minacciano conseguenze

Le vendite di smartphone stanno sorridendo a Huawei, ad oggi la prima azienda al mondo nonostante le problematiche derivanti dal ban USA. Ma non è questo il business su cui la società punta in toto, visti gli ingenti profitti derivanti dal mercato del 5G che sta prendendo piedi negli ultimi anni. Un mercato che sta subendo diverse battute d'arresto: l'ostracizzazione degli Stati Uniti d'America ha avuto un effetto domino su diversi paesi occidentali. In primis il Regno Unito, ma in minor parte anche Italia e Germania. In tutto ciò rischiano di rimetterci paesi meno benestanti come il Portogallo e il Brasile, soggetto degli ultimi risvolti nella vicenda che vede contrapposte Huawei e USA.

Sin dal 2019 abbiamo assistito ad un enorme piano di investimenti da parte di Huawei in Brasile, paese dove l'azienda vuole investire sotto il profilo delle infrastrutture. Tutto ciò in vista del proliferare dei servizi 5G, ma questa mossa è stata mal vista dal governo USA, con l'ambasciatore americano Todd Chapman che ha allertato la nazione sud americana. Se verrà consentito a Huawei Technologies di operare nell'infrastruttura telefonica nazionale “potrebbero esserci conseguenze“. Le motivazioni sono sempre le stesse: mancato rispetto della proprietà intellettuale e favoreggiamento della violazione dei diritti umani.

Il 5G di Huawei in Brasile, ma il governo degli USA si oppone

Le autorità statunitensi stanno cercando a tutti i costi di limitare la presenza di Huawei nel mondo e la sua diffusione della rete 5G. Secondo la loro visione, acconsentire a ciò garantirebbe al Partito Cinese lo spionaggio dei dati che corrono lungo le infrastrutture in questione. Il Brasile non andrebbe incontro a rappresaglie da parte degli USA, ma l'ambasciatore ha lasciato trasparire che questa mossa potrebbe comportare un incrinatura dei rapporti fra le nazioni.

“Ogni paese è responsabile delle sue decisioni. Le conseguenze che stiamo vedendo nel mondo sono che le aziende coinvolte nella proprietà intellettuale hanno paura di fare investimenti in paesi in cui questa non è protetta.” Ha poi aggiunto che ci sono in ballo 60 miliardi di investimenti da parte della U.S.International Development Finance Corp. Se non la conosceste, è un'agenzia di finanziamento nata sotto l'amministrazione Trump, ideata per contrastare l'influenza della Cina. Chi deciderà di sottostare alla scelta degli USA avrà a disposizioni fondi per la sostituzione delle infrastrutture sensibili da “fornitori affidabili“.

Nonostante il presidente brasiliano Bolsonaro sia un alleato di Trump ed un non-simpatizzante della Cina, non si è dimostrato troppo restio ad utilizzare i servizi di Huawei. Non è dato sapere il perché, ma si ipotizza che i costi applicati dall'azienda cinese siano troppo favorevoli per non essere presi in considerazione. Il rischio di estromettere Huawei sarebbe un rallentamento dello sviluppo tecnologico che finirebbe per lasciare indietro un paese già non al passo coi tempi.

