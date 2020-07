Gli indossabili, negli ultimi anni, sono diventati compagni di vita di milioni di persone: che sia uno smartwatch o una smartband, monitoriamo la nostra vita costantemente e questo può aiutarci a regolarizzare il nostro organismo o comunque conoscere il nostro stato di salute. Uno dei maggiori artefici di wearable è sicuramente Huami, che con i suoi Amazfit produce dispositivi sempre più attenti ai propri utenti. Dai dati condivisi proprio dagli utenti, nel suo ultimo report ha segnalato che gli uomini hanno più rischi cardiovascolari delle donne.

Huami: i dati della salute dei propri utenti Amazfit inclusi nel Blue Book

Ma come si arriva a conoscere questi dati della salute degli utenti? Huami, grazie ai suoi indossabili Amazfit e la collaborazione con l'Università di Pechino, è riuscita negli anni a costruire il Blue Book of Heart Healt for Wearable Device, riassunto in Blue Book (insomma, un decano della salute monitorata dagli indossabili). In questa raccolta, è possibile conoscere molti dati in base a peso, età e sesso dell'utente, come ad esempio le ore di attività motoria o anche per quanto tempo un indossabile fa parte della giornata di un utente.

Tra questi dati, Huami ne ha raccolto uno piuttosto rilevante, soprattutto in Cina: infatti, i rischi cardiovascolari negli ultimi anni sono aumentati e nelle regioni di Guangdong, Hainan e Guizhou si trova una maggioranza a rischio. Scindendo poi per età e sesso, è possibile comprendere come in generale gli uomini abbiano più rischi delle donne in merito ai problemi di cuore e sistema sanguigno, ma questo rischio aumenta sopra i sessant'anni, dove il rapporto è davvero impietoso, dato che per gli uomini c'è un rischio del 6.86%, mentre per le donne si rimane intorno al 2%.

Queste informazioni ci aiutano a capire quanto sono diventati importanti per noi i wearable e quanto lavoro c'è dietro a quello che Huami con Amazfit sta facendo anno dopo anno.

