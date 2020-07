Durante l'evento di lancio del modello 30 Lite (Youth) la compagnia cinese ha presentato anche il suo nuovo smartphone colosso. Il gigante da oltre 7″ è stato oggetti di indiscrezioni e leak, ma ora finalmente si alza il sipario. Andiamo a scoprire tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Honor X10 Max!

Honor X10 Max ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo arrivato della casa cinese offre dimensioni generose, in grado di ospitare l'ampio display LCD da 7.09″ con risoluzione Full HD+. Vista la presenza di un pannello colossale – in stile Mi Max 3 e 8X Max – Honor X10 Max punta tanto sull'offrire un'esperienza di tutto rispetto: presente all'appello il supporto HDR10 e alla gamma DCI-P3 al 100%, un rapporto superficie/schermo del 91.13% (grazie al notch a goccia) e non si fa mancare neppure la certificazione TUV Rheinland. Inoltre si tratta di una soluzione RGBW, più luminosa rispetto ai pannelli classici (qui trovate anche un video di prova).

1 di 2

Come il modello 30 Lite, anche in questo caso troviamo il SoC Dimensity 800 5G, con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. La fotocamera principale è composta da un sensore da 48 MP ed un modulo dedicato alla profondità di campo. In basso trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica del nuovo colosso.

Scheda tecnica

dimensioni di 174.462 x 84.91 x 8.3 mm per un peso di 227 grammi;

display LCD da 7.09″ Full HD+ (2280 x 1080 pixel) con notch a goccia, HDR10 e certificazione TUV;

processore octa-core MediaTek Dimensity 800 fino a 2.0 GHz;

6/8 GB di RAM;

64/128 GB di storage espandibile fino a 256 GB;

lettore d'impronte digitali laterale;

dual camera da 48 + 2 MP;

selfie camera da 8 MP;

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 22.5W;

connettività 5G, Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Smart PA, GPS;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia Magic UI 3.1.

Honor X10 Max ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor X10 Max è di 1899 yuan – circa 237€ al cambio attuale – per il modello 6/64 GB mentre per la versione con 128 GB di storage si sale a 2099 yuan, circa 263€. Il modello con 8 GB di RAM e 128 GB costa invece 2499 yuan, 313€ circa. Le vendite in patria cominceranno il 3 luglio, mentre non è stato annunciato nulla in merito ad una possibile release internazionale.

