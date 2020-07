Da quando è arrivato sul mercato a fine maggio, Honor X10 ha fatto parlare di sé, soprattutto in Cina, per essere lo smartphone 5G tra i più economici sul mercato e per avere una scheda tecnica di tutto rispetto. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la fotocamera, dotata di un sensore principale da 40 MP con filtro colore RYYB, più evoluto rispetto allo standard RGGB dato che permette una cattura della luce più ampia. Tra pochi giorni però, la qualità fotografica – soprattutto in notturna – migliorerà vistosamente grazie ad un nuovo algoritmo che arriverà tramite aggiornamento.

Honor X10: il nuovo algoritmo per la fotocamera arriverà via aggiornamento OTA il 20 luglio

Come annunciato dallo stesso brand sul suo canale ufficiale WeChat, Honor X10 riceverà il nuovo algoritmo per la fotocamera attraverso un aggiornamento via OTA il 20 luglio 2020, durante l'evento “Honor X10 Appreciation Plan“. Questo algoritmo andrà ad interagire proprio con il sensore da 40 MP RYYB, che permetterà di ottenere scatti notturni di notevole qualità per definizione e dettagli. Insomma, Honor pare proprio aver incentrato il target di X10 sulla multimedialità e sicuramente gli utenti che lo posseggono potranno rimanere soddisfatti dagli scatti effettuati di notte.

Questo sarà attualmente il secondo aggiornamento per X10, dato che il primo arrivato in giugno ha portato la possibilità del Multi-Window Split, che permette di avere più schermate sul display. Non ci sono invece notizie in merito a questo aggiornamento fotografico per il phablet X10 Max.

