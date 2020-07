Honor ViewPad 6 e X6 ufficiali: Kirin 710 e prezzo economico

Le nuove uscite in casa Honor non si sono limitate al mondo dei notebook, visto l'annuncio di Honor ViewPad 6 e ViewPad X6. I due nuovi tablet fanno parte della schiera di dispositivi del produttore sprovvisti di chipset TSMC. Questo perché il loro comparto hardware si basa sul Kirin 710A, il SoC di HiSilicon che è stato assemblato dalla cinese SMIC.

Honor ViewPad 6 e X6 ufficiali: tutto quello che devi sapere

Honor ViewPad 6

Honor ViewPad 6 è il più evoluto fra i due, per quanto parliamo di prodotti destinati alla fascia mid-range. Integra uno schermo IPS da 10.1″ Full HD+ (1920 x 1080 pixel) con densità di 224 PPI, aspect ratio in 16:10 e screen-to-body ratio dell'80.6%. Nonostante non siano top di gamma, Honor ViewPad 6 offre il supporto alla Magic Pencil, con una sensibilità alla pressione su 4096 livelli.

Le cornici misurano 5 mm, mentre spessore e peso si attestano sui 7.55 mm e 460 g. Al suo interno si nasconde una batteria da 5.100 mAh con ricarica via USB Type-C, mentre le fotocamere integrano sensori da 5 e 2 MP. La scocca è disponibile in due colorazioni: Gray e Mint Green ed integra speaker da 2.2 cc. Infine, il software si basa sulla UI personalizzata MagicUI 3.1.

Honor ViewPad X6

Nel caso di Honor ViewPad X6, invece, lo schermo è un'unità da 9.7″ HD+ (1280 x 800 pixel) con densità di 156 PPI e ratio del 75.6%. Non cambia granché la dotazione hardware, se non per i tagli di memoria (che trovate a fine articolo).

Prezzo e data

Honor View 6 è disponibile in Cina ai seguenti prezzi:

3/32 GB Wi-Fi: 1.299 yuan (162€)

4/64 GB Wi-Fi: 1.399 yuan (175€)

4/128 GB Wi-Fi: 1.699 yuan (212€)

4/64 GB LTE: 1.599 yuan (200€)

4/128 GB LTE: 1.899 yuan (238€)

Nel caso di Honor View X6, invece, i prezzi sono questi:

3/32 GB Wi-Fi: 1.099 yuan (137€)

4/64 GB Wi-Fi: 1.199 yuan (150€)

3/32 GB LTE: 1.199 yuan (150€)

