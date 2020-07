Honor View 20: la Magic UI 3.1 è in roll out per l’Europa

Finalmente ci siamo, anche Honor View 20 ha iniziato a ricevere la Magic UI 3.1 in Europa. Dopo essere arrivata per Honor 20 e 20 Pro, l'ultima release dell'aggiornamento per l'interfaccia proprietaria del brand arriva anche sull'altro flagship del 2019.

Honor View 20: ecco tutte le novità della Magic UI 3.1

Se andiamo a vedere il changelog della build d'aggiornamento 10.1.0.211, troviamo tante novità che la Magic UI 3.1 porta a bordo di Honor View 20, smartphone ancora molto valido dopo oltre anno dal debutto – qui lo abbiamo recensito. Andiamo quindi di seguito a vedere cosa troveranno gli utenti europei nella nuova interfaccia.

Multi-Window : sarà possibile avere più schermate aperte sul display in modalità Split-Screen ed inviare messaggi nella finestra fluttuante mentre si guardano video o si gioca. Basterà trascinare un'app dalla dock verso il lato dello schermo per attivare questa modalità.

: sarà possibile avere più schermate aperte sul display in modalità Split-Screen ed inviare messaggi nella finestra fluttuante mentre si guardano video o si gioca. Basterà trascinare un'app dalla dock verso il lato dello schermo per attivare questa modalità. Call Answering : vi permetterà di rispondere alle chiamate voce o videochiamate direttamente da un notebook Huawei .

: vi permetterà di rispondere alle chiamate voce o videochiamate direttamente da un notebook . File Editing : potrete leggere e modificare file sul telefono direttamente sempre da un notebook del brand cinese.

: potrete leggere e modificare file sul telefono direttamente sempre da un notebook del brand cinese. Huawei Assistant : aggiungendolo alla Home, fornisce promemoria smart, oltre a notizie personalizzate e tanti altri contenuti.

: aggiungendolo alla Home, fornisce promemoria smart, oltre a notizie personalizzate e tanti altri contenuti. Batteria : introdotta la modalità Smart Charge, che riduce l'usura della batteria adattando la ricarica alla nostra routine tramite AI ed impedendo quindi che si carichi al massimo (l'opzione diverrà predefinita, ma potrete disattivarla).

: introdotta la modalità Smart Charge, che riduce l'usura della batteria adattando la ricarica alla nostra routine tramite AI ed impedendo quindi che si carichi al massimo (l'opzione diverrà predefinita, ma potrete disattivarla). Sicurezza: aggiornate le patch di sicurezza Android alla release giugno 2020.

Ovviamente, il roll out si protrarrà per alcune settimane al fine di arrivare a tutti i possessori di Honor View 20. L'aggiornamento ha un peso non indifferente di 4.81 GB, ma per un Major sono dimensioni in linea con lo standard. Al momento il nuovo firmware non sembra essere disponibile in Italia, segno che arriverà nel corso delle prossime settimane.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per