L'impossibilità di Huawei ed Honor di rifornirsi da TSMC si rifletterà quasi anche sulla serie Honor V40. Non a caso si vocifera che sia la serie Huawei Mate 40 che la più remota P50 dovrebbero utilizzare chipset non proprietari. Di conseguenza, anche il prossimo top di gamma Honor non dovrebbe fare differenza e in questo caso sarebbe MediaTek il partner scelto. A muovere il comparto hardware dei tre smartphone previsti, ovvero Honor V40, V40 Pro e V40 Pro+, sarebbe il Dimensity 1000+.

Ad affermarlo è il leaker cinese @ReallyAssen su Weibo, secondo cui la serie Honor V40 sarebbe sprovvista dei canonici chipset HiSilicon Kirin. Al loro posto ci sarebbe il MediaTek Dimensity 1000+, integrato su tutti e 3 i modelli della famiglia di smartphone di fascia high-end. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, secondo questa fonte il primo ad essere annunciato sarebbe proprio Honor V40 Pro+.

Il Dimensity 1000+ di MediaTek potrebbe muovere la serie Honor V40

Ecco il prospetto con le specifiche tecniche:

Honor V40 Display piatto BOE AMOLED a 90 Hz scocca in vetro e alluminio serie 6000 Dimensity 1000+ 8 GB RAM LPDDR4X 128/256 GB UFS 3.0 tripla fotocamera Sony IMX686 da 64 MP + grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP + teleobiettivo con zoom ibrido 10x ed OIS selfie camera Sony IMX616 da 32 MP batteria da 4.200 mAh con ricarica 40W e wireless 27W

Honor V40 Pro Display curvo BOE AMOLED a 90 Hz scocca in vetro e alluminio serie 6000 Dimensity 1000+ 8 GB RAM LPDDR4X 128/256 GB UFS 3.0 tripla fotocamera Sony IMX686 da 64 MP + grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP + teleobiettivo con zoom ibrido 10x e doppio OIS selfie camera Sony IMX616 da 32 MP + sensore ToF batteria da 4.300 mAh con ricarica 40W e wireless 27W

Honor V40 Pro+ Display curvo BOE AMOLED a 120 Hz scocca in vetro e alluminio serie 6000 Dimensity 1000+ 8/12 GB RAM LPDDR4X 256 GB UFS 3.0 tripla fotocamera OV8C da 48 MP (1/1.3″) + grandangolo OmniVision OV12D da 12 MP + teleobiettivo con zoom ibrido 10x e doppio OIS selfie camera Sony IMX616 da 32 MP + sensore ToF batteria da 4.200 mAh con ricarica 66W e wireless 27W



Il leaker ha anche svelato quelli che dovrebbero essere i prezzi per l'intera famiglia di dispositivi. Si parte da 3.299/3.599 yuan (412/449€) per Honor V40, passando per 3.999/4.299 yuan (499/537€) per V40 Pro finendo con i 4.999/5.499 yuan (624/687€) per V40 Pro+.

