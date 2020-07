Honor Summer Sales: continuano gli sconti su Amazon

Honor negli ultimi tempi ha sfornato prodotti davvero niente male nel nostro mercato, trovando tra l'altro un'ottima risposta di pubblico. Se pensiamo a prodotti come il MagicBook, le nuove cuffie Choice, ma anche gli stessi MagicWatch 2 (che abbiamo recensito), ci troviamo davanti ad un ecosistema completo e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo, il brand ha prorogato i Summer Sales con tante offerte molto interessanti su Amazon tra smartwatch e smartphone.

Honor Summer Sales: ecco tutte le offerte su Amazon

Andando a dare uno sguardo a questi Honor Summer Sales, troviamo offerte davvero invitanti come quelle per MagicWatch 2, sia nella versione 46 mm, sia in quella da 42 mm. Infatti, per le versioni da 46 Flax Brown e Charcoal Black c'è uno sconto che li porta ad un prezzo di 179.90 € e 149.90 € invece che 199.90 € e 179.90 €. Se invece volete la versione con cassa ridotta da 42 mm, troverete la colorazione Agate Black a 139.90 € invece che 169.90 €.

Se invece state cercando uno smartphone affidabile ma ad un prezzo molto conveniente, Honor sconta il suo 10 Lite al vantaggioso prezzo di 139.90 € invece di 239.90 €, rappresentando ancora un'ottima alternativa nella fascia mid-range.

Gli Honor Summer Sales su Amazon dureranno una settimana, quindi avrete tempo da oggi, 13 luglio 2020 fino al 20 dello stesso mese. I saldi del brand cinese continuano anche sullo store HiHonor. In basso, invece, trovate i prodotti in sconto su Amazon.

