Honor Router 3: il Wi-Fi 6+ a 3 Gbps arriva in Italia

A metà maggio, Honor ha presentato il suo ecosistema di prodotti smart e tra questi, vi era anche il nuovo Router 3, il primo dispositivo Wi-Fi 6+ del brand. La nuova soluzione per la connessione wireless arriverà anche in Italia nei prossimi giorni, portando una velocità molto alta nel nostro mercato ad un prezzo in linea con gli standard attuali.

Honor Router 3: tutto su specifiche, prezzo e uscita in Italia

Come già annunciato durante l'evento di presentazione, il nuovo Honor Router 3 potrà contare in un supporto al Wi-Fi 6+, praticamente inedita nel nostro paese con una velocità invidiabile fino ai 3 Gbps Dual-Band 2.4/5 GHz. Il chipset che lo muove è il Gigahome dual-core da 1.2 GHz. Lo stesso router può essere regolato tramite l'App Huawei AI Life, dove si può impostare anche un Parental Control. In più, supporta la tecnologia multiutente OFDMA per connessioni dirette ad alcuni dispositivi atti a garantire la stabilità durante lo streaming ed il gaming a bassa latenza.

Ma quando sarà disponibile? Honor Router 3 è attualmente in pre-ordine in Germania, Francia, Spagna e Olanda, mentre in Italia lo sarà dal 24 luglio 2020, ad un prezzo di 79.90€. Negli altri paesi europei, acquistandolo entro il 31 luglio, gli utenti riceveranno in regalo Honor Band 5 e le cuffie bluetooth AM115, risparmiando più di 100€. La speranza è ovviamente che questo bundle sia presente anche nel nostro paese.

