Honor Play 4T Pro: arrivano le knuckle gesture nell’ultimo aggiornamento

Presentato in sordina ad aprile 2020 per il mercato cinese insieme al fratello minore 4T, Honor Play 4T Pro è un medio gamma dalle caratteristiche essenziali, pensato per tutti senza strafare ad un prezzo tutto sommato convincente. Sebbene sia però ancora alla versione della Magic UI 2.1, l'ultimo aggiornamento gli dona le comode knuckle gesture, cioè delle operazioni che si svolgono attraverso il tocco delle nocche sul display. Questa funzione è molto comoda soprattutto per gli screenshot, che ora possono essere fatti con un solo colpetto.

Honor Play 4T Pro: come funzionano le knuckle gesture dell'ultimo aggiornamento?

Andando a vedere quanto illustrato dal post su Weibo del brand, notiamo che le knuckle gesture arrivate nell'aggiornamento per Honor Play 4T Pro rendono effettivamente più semplice le varie operazioni. Ma come funzionano? La prima, quella di crop, può essere effettuata facendo un doppio tocco con una singola nocca, mentre lo screenshot si ottiene toccando una sola volta in ogni angolo dello schermo. Possibile poi la registrazione video, ad esempio durante le sessioni di gioco, semplicemente toccando una volta lo schermo con due nocche. Infine, è possibile scrollare il display semplicemente disegnando una S con la nocca.

Insomma, feature molto interessanti per quanto riguarda uno smartphone medio gamma che però potrebbe facilitare la vita di molti abituati a prendere appunti tramite gli screenshot. Per i meri dati tecnici, le knuckle gesture per Honor Play 4T Pro sono presenti nel changelog della build d'aggiornamento Magic UI 2.1.1.123.

