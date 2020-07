Come anticipato sia dalla stessa azienda cinese che dal team di AMD, quest'oggi in Cina si è tenuto un nuovo evento targato Honor Life, in cui il produttore cinese ha ufficializzato la sua nuova linea di notebook in collaborazione con il chipmaker. Andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli su specifiche e prezzo di Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition e sulle nuove versioni di MagicBook 14 e 15, ancora una volta con a bordo soluzioni Ryzen.

Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

In termini di design, il look di Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition ricalca quanto visto con la sua variante Intel. Ci troviamo di fronte ad un ampio display LCD da 16.1″ Full HD (1920 x 1080 pixel) con copertura sRGB del 100%, certificazione TUV Rheinland e un rapporto superficie/schermo del 90%, il quale offre cornici decisamente ottimizzate (da 4.9 mm). Il corpo del terminale è realizzato in metallo, misura 369 x 234 x 16.9 mm, con un peso di 1.7 kg.

Lato connettività sono presenti una porta USB Type-C, una Type-A, un ingresso HDMI, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie; presente all'appello anche il lettore per le impronte digitali.

Hardware

Ovviamente la vera novità è rappresentata dai processori della serie 4000. Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition è disponibile in due versioni, rispettivamente con una soluzione Ryzen 5 4600H e con Ryzen 7 4800H. Il comparto tecnico viene accompagnato da memorie RAM DDR4 a doppio canale fino a 16 GB e da storage SSD PCIe NVMe da 512 GB.

Anche MagicBook 14 e 15 si rinnovano

Oltre alla versione Pro, la compagnia cinese ha presentato anche i nuovi Honor MagicBook 14 e 15 Ryzen Edition, anche in questo caso equipaggiati con soluzioni della serie 4000. Entrambi i notebook presentano un design ormai collaudato, con un corpo in lega di alluminio, il logo del brand in bella vista sulla parte superiore ed un peso di 1.38 Kg (con uno spessore di 15.9 mm).

Nel caso del MagicBook 14 troviamo a bordo i processori Ryzen 5 4500U e Ryzen 7 4700U, in entrambi i casi con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il fratellone da 15 pollici arriva invece nella sola versione con Ryzen 5 4500U, ancora una volta con 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition parte da 4699 yuan (589€) per il modello con R5 4600H; la versione con R7 4800H viene proposta invece a 5199 yuan, circa 651€. Entrambi i modelli saranno disponibili dal 30 luglio, con preorder a partire da oggi.

Il prezzo di Honor MagicBook 14 Ryzen Edition (R5 4500U) parte da 3.999 yuan – circa 501€ – mentre la variante con R7 4700U viene venduta a 4499 yuan, circa 564€. MagicBook 15 con R5 4500U arriva a 4199 yuan, circa 526€. Anche in questo caso i preorder partono oggi mentre le vendite cominceranno dal 22 luglio.

