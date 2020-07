Honor: è il momento del nuovo MagicBook da gaming | Rumor

Nonostante questa estate sia arrivata piuttosto in sordina, soprattutto a causa del Coronavirus (Covid-19), alcune aziende non sembrano perdersi d'animo. Tra queste, dunque, troviamo sicuramente Honor, che oggi stesso ha deciso di lanciare sul mercato le nuove Choice TWS Earbuds. Non solo, però, perché pare che il brand cinese sia alle prese anche con altri importanti progetti, come il prossimo notebook da gaming, forse in uscita già tra qualche giorno.

Honor opterà per un notebook con AMD Ryzen?

Ancora non abbiamo importanti informazioni riguardo questo notebook, ma sappiamo che potrebbe uscire davvero tra poco. Qualche settimana fa, infatti, il brand aveva annunciato il lancio di un nuovo prodotto di questo tipo, proprio nel 2020, senza specificare un periodo o una data più precisi. Secondo un noto blogger, su Weibo, sembra essere trapelata, però, qualche importante news. Questo nuovo notebook da gaming, come specificato da Honor, potrebbe essere presentato addirittura prima di agosto.

Non sarebbe il primo notebook del brand, che nel corso di questi anni si è già cimentato nella creazione di questo tipo di prodotto. Sicuramente, però, si tratterebbe del primo esperimento in ambito gaming, un settore davvero difficile. Non sappiamo, quindi, se l'azienda abbia optato per un SoC AMD Ryzen, o se si sia affidata ad una soluzione di casa Intel. Voi che cosa preferite? Avete un notebook di questo tipo? Se sì, quale hardware montate?

Rimanete sintonizzati con noi, quindi, perché sicuramente seguiranno aggiornamenti.

