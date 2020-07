Honor MagicBook da gaming avrà un sistema di raffreddamento da Supercar

I notebook da gaming sono tra gli esercizi di stile più interessanti delle soluzioni hardware attuali. Se pensiamo alla bellezza estetica di un ASUS ROG Zephyrus G14 o di un Acer Predator Helios, ci rendiamo conto che il design è un fattore da non trascurare. Anche Honor lo sa e per il suo MagicBook da gaming ha progettato una struttura molto accattivante e feature addirittura da Supercar.

Honor: il disegno del progetto per il MagicBook da gaming riporta un design tagliato a zaffiro e feature da Supercar

Annunciato da George Zhao qualche tempo fa, il MagicBook da gaming di Honor dovrebbe arrivare per il prossimo mese di agosto. Ed in queste ore sono trapelati i primi sketch proprio in merito al presunto notebook del brand cinese, che ha il nome in codice “Hunter 7RD” (non una novità per il brand), mostrano i primi dettagli in merito al design, molto spigoloso e preciso, questo grazie alla realizzazione tramite taglio in zaffiro e proprio come uno zaffiro rilucerà la scocca. La cosa che intriga è il fatto che sarà anche molto sottile, a differenza di altre soluzioni ben più pesanti.

A saltare all'occhio oltre al design però, è una caratteristica hardware molto interessante: infatti, come riportato sul disegno, l'Honor MagicBook da gaming avrà una ventola per il raffreddamento simile a quelle utilizzate dalle Supercar, quindi molto avanzata e utilissima per le sessioni di gioco più impegnative. Ma di Supercar si parla anche in merito alla scocca, che potrebbe essere molto vicino alla telaio delle auto più potenti sul mercato.

Viste queste premesse, l'attenzione su una soluzione notebook del genere non fa che aumentare ed anzi, potrebbe essere la svolta per gli appassionati che cercano soluzioni sempre più compatte per poter giocare in mobilità. Non ci resta quindi che attendere Honor e vedere se gli sketch saranno confermati.

