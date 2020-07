Honor Magicbook è sicuramente una delle soluzioni notebook più interessanti dell'ultimo anno. Arrivato sia in versione Intel, sia in versione AMD – In Italia quest'ultima è arrivata nella bella versione da 14″ – rappresenta un'importante svolta nel mercato da parte del brand guidato da George Zhao. Ma quale sarà il futuro dei PC di Honor? A dare risposta al quesito, ci pensano direttamente l'azienda ed il chipmaker produttore dei Ryzen.

Honor Magicbook sarà equipaggiato dai nuovi AMD Ryzen serie 4000, lo sarà anche quello da gaming?

Negli ultimi anni, grazie ai processori Ryzen (o Ruilong alla cinese), AMD ha visto l'incrementarsi di OEM che puntano su questi chipset, che garantiscono potenza ed affidabilità a prezzi molto convenienti. Honor è proprio tra queste ed il fatto che abbia sfruttato la fortunatissima serie 3000 (molto più potente della serie 2000, già abbastanza affidabile), ha portato ad una spinta di vendite dei propri Magicbook. Proprio per questo, la collaborazione ha convinto tutti e si è deciso di continuare, portando anche la nuova, e sulla carta molto potente, serie 4000.

Molto probabilmente i prossimi Honor Magicbook 14 monteranno il processore AMD Ryzen 5-4500U (Esa-core) ed avranno una versione Ryzen 7-4700U (Octa-core) come soluzione premium, quindi accodandosi a produttori di spessore come ASUS, Lenovo ed Acer. Ma la cosa inizia a farsi interessante se consideriamo che il brand cinese ha in mente di lanciare un notebook da gaming, che molto probabilmente potrebbe essere equipaggiato sia da un Ryzen serie H o anche dal più potente chipset della serie U, Ryzen 7-4800U che supporta un boost fino a 4.2 GHz.

Non ci resta che attendere futuri aggiornamenti in merito a queste nuove soluzioni portatili, che potrebbero diventare best buy nel 2021. Intanto, le Honor ed AMD cementificano la partnership…salutandosi dai loro quartier generali (come nelle foto sopra).

