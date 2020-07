Honor Magic 3: prima immagine dal vivo e Kirin 990 5G | Leak

Non si è ancora parlato molto spesso di Honor Magic 3. Durante questi mesi, infatti, non sono usciti veri e propri leak a riguardo, ma solo tanti rumor. Stando alle ultime fugaci informazioni, però, pare che tale dispositivo possa mostrare qualcosa di nuovo, rappresentando forse il primo vero smartphone innovativo dopo tanti anni. Ancora non sappiamo nulla su questo device, anche se nelle ultime ore si è tornati a parlare più insistentemente di questo prodotto.

Aggiornamento 7/07: nuove info riguardo il SoC montato su questo smartphone. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Magic 3 potrebbe avere una fotocamera da 48MP

Dando un'occhiata all'ultima foto comparsa in rete, sul profilo Weibo di un noto leaker, sembra che tra poco Honor Magic 3 possa davvero essere realtà. Da quel poco che traspare nell'immagine, infatti, pare che tale device sia dotato di una camera principale da 48MP, accompagnata da altri tre sensori. Non è ancora chiaro, però, se si tratterà effettivamente di un device top di gamma. Crediamo, dunque, che sia remota questa possibilità, montando più verosimilmente un SoC Kirin più attuale.

Siamo scettici sul fatto che, quello ritratto, sia davvero Honor Magic 3. Molti pensano sia così solo perché, in effetti, la foto è stata scattata con uno smartphone non proprio recentissimo, ovvero Honor Magic 2 (sarà una coincidenza?). Nel frattempo, dunque, attendiamo qualche dichiarazione ufficiale in merito.

Aggiornamento 7/07

Honor Magic 3 potrebbe presto essere realtà, anche perché continuano a moltiplicarsi le informazioni su questo smartphone. Dopo la giornata di ieri, infatti, molti utenti su Weibo si sono interrogati sul fatto che la foto che vediamo in copertina fosse stata scattata da Honor Magic 2, alimentando così i sospetti. Alcuni credono che ci sia un nesso tra le due cose, altri no.

Oltre tutti questi discorsi, però, quello che interessa davvero è l'hardware che sarà montato sotto la scocca di questo nuovo smartphone. Si pensa, dunque, che il device sarà di fascia alta, sfruttando un SoC Kirin di nuova generazione, dunque probabilmente un Kirin 990 5G. Dando un'occhiata a Magic 2, infatti, qui troviamo un Kirin 980, un chipset di fascia altrettanto alta. Non abbiamo ancora conferme, però, in merito a questi leak, dunque attendiamo ulteriori delucidazioni a riguardo.

