Da poche ore si è conclusa la presentazione dell'Honor 30 Lite (Youth) e del X10 Max, che si candidano a best buy tra i mid range 5G. A fine conferenza, il CEO del brand George Zhao ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al periodo attuale, definendo Honor e Huawei gli unici due brand a crescere durante la pandemia.

George Zhao: Honor e Huawei unici brand in crescita durante l'epidemia

Durante l'intervista rilasciata a seguito dell'evento del 30 Lite e del X10 Max, George Zhao si è soffermato sul momento attuale vissuto dal settore tech, indicando proprio Honor e Huawei come brand in crescita nonostante la pandemia. Egli spiega come il lavoro di marketing online attuato da parte della compagnia abbia fatto effetto sui giovani che hanno scelto poi Honor per i propri smartphone, portandoli non solo ad acquistare online, ma anche a scegliere la soluzione fisica, cosa per Zhao fondamentale ai fini della crescita.

Inoltre, il fatto che siano cresciuti in un periodo così difficile è veramente un gran risultato, in quanto la pressione mediatica del 2020 è molto più alta rispetto a quanto accaduto nel 2019. Il fatto poi che Honor garantisca un alto rapporto qualità/prezzo con i suoi prodotti accessibili a tutti è un fattore da non trascurare.

Certo è che i due brand interconnessi hanno fatto bene dove alcuni colossi hanno arrancato, specie Huawei diventando il primo brand al mondo per due mesi di seguito, ed il futuro pare ancor più roseo.

