Gli indossabili sono diventate negli ultimi anni quasi una parte del nostro corpo. Xiaomi Mi Band, Huawei e Honor Band ad esempio, sono ormai sul polso di tante persone, grazie anche alle tante funzioni che le equipaggiano. Proprio la Honor Band, grazie al suo sistema di monitoraggio del battito cardiaco, ha permesso ad una donna di salvarsi da un infarto durante il sonno.

Honor Band 5: la funzione TrueSeen 3.0 rivela lo sbalzo di frequenza del battito cardiaco e salva una donna dall'infarto

A far venir fuori questa particolare storia è un utente di Weibo che spiega come la Honor Band 5 di sua madre abbia rivelato uno sbalzo di frequenza del battito cardiaco dai 40 ai 130 bpm e allertato la signora destandola dal sonno. In questo modo la donna si è salvata da un attacco cardiaco. Anche perché quando la smartband l'ha allertata, la donna si è sentita stringere il torace ed il respiro è diventato affannoso. Presa una pillola di emergenza, si è recata poi in ospedale ed è stato rivelato un principio di infarto dovuto ad una malattia coronarica.

Honor, ovviamente, non si è fatta attendere per spiegare come l'azienda tenga particolarmente alla salute degli utenti e che Honor Band 5, tra le varie funzioni, ha proprio quella di monitorare con quanta più precisione possibile la situazione di chi la indossa. Questo grazie alla funzione TrueSeen 3.0 che utilizza algoritmi basati sull'intelligenza artificiale e gli infrarossi, permettendo di conoscere la frequenza cardiaca in modo continuo.

Come attivare la funzione TrueSeen 3.0

Se non conoscete già questa funzione, vi mostriamo come attivare la funzione TrueSeen 3.0 dai vostri smartphone sulla Honor Band 5. Bisogna infatti andare nell'app Huawei Health, cliccare su Monitoraggio Integrità e poi su Monitaggio Continuo Frequenza Cardiaca e settare la modalità Smart o Tempo Reale. Infine, basta poi selezionare l'intervallo tra frequenza minima e massima del battito cardiaco. Una volta attivato, la Band 5 vibrerà nel caso questa frequenza massima dovesse essere superata per più di 10 minuti e verrà visualizzato un messaggio sul display che rimarrà fin quando non sarà scesa.

