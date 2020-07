Uno dei prodotti Honor più di successo quest'anno è sicuramente il 9X. Il mid range del brand cinese, arrivato anche in Italia, ha fatto registrare nei mesi scorsi un ottimo successo di vendite in Cina. Questo grazie alle buone caratteristiche hardware ed il buon supporto software, che ha ricevuto un nuovo aggiornamento alle patch di sicurezza, giunte alla release di giugno 2020 per i dispositivi europei.

Honor 9X: l'aggiornamento porta le patch di sicurezza di giugno 2020 in Europa

Se diamo uno sguardo al changelog d'aggiornamento per Honor 9X, troviamo semplicemente un update mirato alla sicurezza, dato che vengono aggiornate le patch di sicurezza Android al mese di giugno 2020 e sono risolte alcune criticità di livello CVE, nello specifico 2 gravi e 12 di alto grado. Nessuna criticità minore o media è stata trovata nel sistema.

L'aggiornamento per Honor 9X con numero build 10.0.0.216 basato su EMUI 10.0 dal peso di 270 MB è in roll out in queste ore in Europa, e molto probabilmente arriverà molto presto anche sui dispositivi italiani. Non vi resta che attendere come sempre qualche giorno.

