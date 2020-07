Honor 9A riceve il primo aggiornamento in Europa con varie novità

Arrivato in Italia circa un mese fa, Honor 9A sta ricevendo il primissimo aggiornamento software proprio qua in Europa. È uno dei vari modelli che puntano alla fascia low-cost, con un prezzo di listino di soli 149.90€. Fra le specifiche di punta di quello che in Cina conoscono come Honor Play 9A troviamo una tripla fotocamera, un notch a goccia, 64 GB di storage ed una capiente batteria da 5.000 mAh.

Il primo aggiornamento europeo per Honor 9A porta con sé alcune novità: ecco quali

Il comparto software di Honor 9A è basato sulla Magic UI 3.1 che proviene dalla EMUI 10.1, mentre il firmware di Google è Android 10. L'aggiornamento in questione comprende la versione 3.1.0.132 da 756 MB e porta con sé alcune novità, a partire dall'inserimento delle patch di sicurezza di luglio. Le altre modifiche includono l'aggiunta di Petal Search fra gli widget disponibili nella home screen. L'altra novità riguarda l'introduzione delle knuckle gestures, ovvero quelle gestures attivabili mediante l'utilizzo delle nocche sullo schermo.

