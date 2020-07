Honor 30 Pro+ meglio di Xiaomi Mi 10 Pro negli scatti notturni | Immagini

Scattare foto sempre più belle è diventata una necessità molto comune tra tutti gli utenti ed in effetti produttori come Huawei, Honor, OPPO e Xiaomi si sono distinti per prodotti sempre più performanti per quanto riguarda il comparto fotocamera. A far gola ai fan degli scatti da mobile recentemente sono le fotografie notturne e flagship come Honor 30 Pro+ e Xiaomi Mi 10 Pro si stanno distinguendo per la loro qualità in merito. Ma quale dei due si prende il titolo di Re dello scatto in notturna?

Honor 30 Pro+ batte Xiaomi Mi 10 Pro: è lui il re delle foto in notturna

La sfida tra i due top gamma di Honor e Xiaomi è stata ospitata sul portale cinese CNMO, che ha confrontato 30 Pro+ e Mi 10 Pro per gli scatti notturni in diversi scenari. Come premessa però, poniamo l'hardware fotografico dei due flagship: il sensore principale dell'ultimo Mi è da 108 MP, con apertura f/1.69, quindi in grado di catturare più luce e soprattutto ha un'AI in grado di riconoscere la scena notturna. Dall'altro lato, il premium phone di Honor ha un sensore da 50 MP con la particolarità del filtro colore RYYB, in grado di ottimizzare la luce raccolta per il 40% meglio di un filtro colore standard da RGGB.

Foto a sorgenti luminose

Definite queste premesse, possiamo definire i risultati attraverso le immagini raccolte: Nello scatto rivolto verso sorgenti luminose come LED o comunque insegne, 30 Pro+ gestisce molto meglio i colori senza spararli come in realtà fa Mi 10 Pro, che cattura tanta luce ma non ha lo stesso livello di dettaglio, creando quell'alone opaco che non a tutti può piacere.

Foto ad ambienti con scarsa illuminazione

Passando poi agli ambienti più ampi ma con scarsa illuminazione, qui Mi 10 Pro si riprende, perché illumina molto bene la scena, troppo cupa su 30 Pro+ che però forse crea un effetto più “scenico”. Di solito però, si tende ad apprezzare il fatto che si voglia catturare quanto più spazi con la luce e 10 Pro per questo passa leggermente avanti.

Dettaglio fotografico

Se guardiamo al dettaglio generale, il flagship 2020 di Honor vince senza dubbio, il sensore con filtro colore RYYB lavora in modo sensibilmente migliore rispetto a quello del flagship Xiaomi e per chi apprezza la definizione, è innegabile che la resa sia sostanzialmente più apprezzabile.

Macro in buio totale

E siamo giunti alla sfida più difficile possibile per una fotocamera da smartphone, cioè una macro senza flash in buio totale. Ed il risultato qui è davvero netto: il 30 Pro+ stavolta surclassa il rivale Mi 10 Pro mostrando la statuina ritratta in modo chiaro, nonostante sia veramente complesso notare tutti i dettagli. Invece il top gamma Xiaomi non riesce a visualizzarlo per bene e ce lo fa percepire solo se aguzziamo la vista.

Honor 30 Pro+ VS Xiaomi Mi 10 Pro scatti notturni – Risultato finale

Raccolti quindi gli scatti notturni nelle varie scene, una volta analizzati possiamo capire perché su DxoMark Honor 30 Pro+ sia sopra (seppur di un punto overall) al rivale Xiaomi Mi 10 Pro e perché su quattro sfide lo batte con un netto 3-1, che non fanno altro che alzare l'hype per il fatto che possa arrivare in Occidente per diventare uno dei migliori camera phone del globo, provando a sfidare il cugino, che ad oggi sembra imbattibile, Huawei P40 Pro. Ricordiamo infatti che il flagship di Honor condivide il podio con il cugino di Huawei, posizionandosi al secondo posto della classifica di DxOMark.

