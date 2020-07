Come anticipato dal TENAA e dalla precedenti indiscrezioni, il nuovo modello della casa cinese è finalmente ufficiale e presenta le medesime caratteristiche di Huawei Enjoy Z. Curiosi di saperne di più? Allora ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Honor 30 Lite (Youth), nuovo medio di gamma votato al 5G con soluzione MediaTek (come anticipato anche da George Zhao parlando del futuro del brand).

Honor 30 Lite (Youth) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Proprio come il modello targato Huawei, Honor 30 Lite (Youth) arriva con un ampio pannello da 6.5″ Full HD+ ed un notch a goccia nella parte superiore. All'interno dello stesso trova spazio una selfie camera da 16 MP. Il pannello è una soluzione con refresh rate a 90 Hz e una frequenza di campionamento al tocco di 180 Hz. Il retro – realizzato in vetro – ospita una tripla fotocamera in un modulo rettangolare, con un sensore principale da 48 MP accompagnato da un grandangolo e da un obiettivo macro.

1 di 2

A muovere il tutto abbiamo il SoC MediaTek Helio 800 (una bella differenza rispetto al Kirin 990), con supporto al 5G Dual Mode (SA/NSA), processo a 7 nm e una frequenza massima di 2.0 GHz. Lato memorie abbiamo varie configurazioni, con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.000 mAh, con ricarica rapida da 22.5W.

Come anticipato anche dagli scatti dal vivo trapelati ore fa, Honor 30 Lite (Youth) è disponibile in quattro colorazioni: Magic Night Black, Wizard of Oz, Fantasy Silver e Summer Rainbow.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a 90 Hz e sampling fino a 180 Hz;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a e sampling fino a 180 Hz; dimensioni di 160 x 75.32 x 8.35 mm per 182 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 800 5G ;

; GPU ARM Mali-G57 MP4;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di storage espandibile tramite NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile tramite fino a 256 GB; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2 MP f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, USB Type-C, jack audio 3.5 mm, NFC;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 22.5W ;

con ricarica rapida a ; sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria.

Honor 30 Lite (Youth) – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor 30 Lite (in versione Youth, ovvero quella cinese) è di 1699 yuan, circa 213€ al cambio, per il modello da 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Per quanto riguarda la versione da 6/128 GB la cifra sale a 1899 yuan, circa 238€; se invece si punta al massimo, il modello da 8/128 GB viene proposto a 2199 yuan, circa 276€. Ovviamente si è trattato dell'evento dedicato al mercato asiatico (e non è stato fatto riferimento ad una versione internazionale), quindi i prezzi fanno riferimento esclusivamente ad esso.

