Dopo l'ultimo V30 – arrivato anche in Europa come View 30 – la compagnia cinese si prepara al debutto della sua nuova serie principale. Manca ancora una data ma è tutti gli indizi puntano verso il mese di Aprile. Inoltre la gamma sarà arricchita anche dal modello 30S, dispositivo inizialmente svelato da una campagna marketing in anticipo e poi oggetto di indiscrezioni con specifiche ed immagini. Le novità non si fermano qui ed ora un nuovo modello avvistato sul portale del TENAA potrebbe aver confermato la presenza di Honor 30 Lite (Youth).

Aggiornamento 1/07: arrivano nuove conferme dall'azienda, più una foto leak che mostra tutte le colorazioni disponibili al lancio. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 30/06: dopo specifiche e data di uscita ecco spuntare anche il presunto prezzo di vendita i Honor 30 Lite (Youth).

Aggiornamento 29/06: la compagnia cinese ha svelato la data di uscita di Honor 30 Youth.

Aggiornamento 11/05: abbiamo i primi rumors sul periodo di lancio.

Honor 30 Lite (Youth): immagini e specifiche dalla certificazione TENAA

Lo smartphone – siglato AQM-AL10 – dovrebbe appartenere alla nuova famiglia in arrivo, ma non vi è la certezza assoluta. Tuttavia, a far propendere i media per quest'ipotesi ci pensa il design confermato dalle immagini dell'ente certificativo cinese. Il dispositivo richiama il modello 30S (che a sua volta richiama il V30) e quindi è lecito ipotizzare che si tratti di Honor 30 Lite (Youth), specie a fronte delle specifiche da meglio di gamma. Di seguito trovate i vari dettagli rilasciati dal TENAA.

dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per un peso di 163 grammi;

display OLED da 6.3″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

processore octa-core fino a 2.27 GHz;

6/8 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna espandibile;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

Tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP;

selfie camera da 16 MP;

batteria da 3900 mAh (capacità nominale);

sistema operativo Android 9 Pie.

Ovviamente, al momento mancano ancora vari dettagli, così come una conferma sull'identità del SoC a bordo. Comunque, dopo questa comparsa sul sito del TENAA ci aspettiamo ulteriori indiscrezioni su Honor 30 Lite, magari con foto leak ed altre informazioni sulla scheda tecnica.

Aggiornamento 11/05

Si rompe il muro del silenzio dei rumors su Honor 30 Lite dopo diverse settimane dagli ultimi indizi. Questa volta le voci di corridoio ci parlano del periodo di lancio dello smartphone, previsto per il mese di giugno/luglio. L'azienda avrebbe deciso di distanziarlo dalla serie principale, vista la quantità di modelli proposti. In particolar modo Honor 30S, una via di mezzo fra la fascia alta e quella mid-range assente nelle scorse generazioni. Basato sul Kirin 820 con supporto 5G, Honor 30 Lite potrebbe essere basato sul Kirin 810 ancora basato sulle reti LTE, potendo così mantenere più contenuti i costi. Ma visto che adesso tutta l'attenzione è spostata sulla serie Honor X10, se ne riparlerà più concretamente dopo il 20 maggio.

Honor 30 Youth (Lite): confermata la data di presentazione | Aggiornamento 29/06

Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, il nuovo modello della casa cinese ha finalmente una data di presentazione. Honor 30 Youth (o Lite, che dir si voglia) debutterà in Cina il prossimo 2 luglio, secondo questo poster ufficiale pubblicato dalla stessa azienda. Si tratta dello stesso giorno del lancio del modello X10 Max, il nuovo smartphone colossale con un display da oltre 7 pollici (qui trovate tutto quello che c'è da sapere, tra leak e conferme).

Per quanto riguarda il nuovo modello Lite, questo andrà a completare la lineup della serie 30. Eppure – osservando le specifiche del TENAA e le immagini – sembra proprio di trovarsi di fronte ad un rebrand di Huawei Enjoy Z, modello lanciato a maggio.

Quanto costa Honor 30 Lite (Youth)? Trapelano le prime indiscrezioni sul prezzo di vendita | Aggiornamento 30/06

Come abbiamo visto in varie occasioni, la scheda tecnica del nuovo modello in arrivo per Honor è ormai abbastanza chiara. Tra il TENAA e la convinzione di trovarci di fronte ad un rebrand del modello Enjoy Z di Huawei, il quadro appare quanto mai completo. Manca solo un dettaglio: quanto costa Honor 30 Lite (o Youth, trattandosi di un device China)? Il prezzo del dispositivo è oggetto di un nuovo leak, a pochissimi giorni dall'evento di lancio.

Secondo le ultime novità, il dispositivo arriverà in tre varianti, tutte presenti nell'elenco di prodotti del gestore China Telecom. Lo smartphone sarà lanciato con a bordo 6/64 GB di memorie, 6/128 GB e 8/128 GB; i tre modelli saranno venduti ai seguenti prezzi:

6/64 GB – 2.099 yuan ( 264€ )

) 6/128 GB – 2.299 yuan ( 289€ )

) 8/128 GB – 2.599 yuan (327€)

Ovviamente non è detto che le cifre in questione siano esatte, quindi meglio prendere il tutto con le dovute precauzioni, almeno fino all'evento di lancio del 2 luglio.

Trapelano le colorazioni ed un nuovo poster ufficiale | Aggiornamento 1/07

Manca ormai pochissimo al lancio del nuovo Honor 30 Lite (ovviamente parliamo del modello cinese Youth) eppure le indiscrezioni e le conferme da parte dell'azienda non accennano a rallentare. Sappiamo praticamente tutto sul nuovo dispositivo in arrivo, compresi i dettagli sui presunti prezzi: non manca che assistere all'evento di lancio e scoprire le ultime novità.

Nel frattempo, una foto trapelata in rete (la vedete in alto) mostra tutte le colorazioni disponibili al lancio. Si tratta delle stesse varianti presenti nell'elenco di China Telecom: Magic Night Black, Wizard of Oz, Summer Rainbow e Magic Mirror Silver (di certo non manca la fantasia per quanto riguarda i nomi). Lo scatto mostra il retro completamente ed è possibile intravedere il lettore d'impronte lungo il lato destro. Il bordo inferiore, invece, ospita la porta USB Type-C e l'ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Intanto Honor ha pubblicato anche un nuovo teaser, concentrandosi sul comparto fotografico. Questo potrà fare affidamento sulla feature AI Speed Capture, in grado di immortalare i soggetti in movimento effettuando foto precise e dettagliate (probabilmente grazie ad un tempo di scatto più rapido).

