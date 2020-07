Honor 20 e 20 Pro si aggiornano alla Magic UI 3.1 in Europa

Parallelamente alla EMUI 10.1, la Magic UI 3.1 sta lentamente iniziando a fare il suo corso sui primi modelli, fra cui Honor 20 e 20 Pro. I due top di gamma di passata generazione hanno fatto il loro debutto con la Magic UI 2.1 basata su Android 9 Pie. Dopo essere passati alla versione 3.0 con Android 10, sta per giungere l'ultima release 3.1. L'aggiornamento è stato avvistato in alcuni paesi dell'Europa, pertanto non dovrebbe tardare a debuttare anche in Italia.

LEGGI ANCHE:

Honor Band salva una donna dall'infarto grazie al monitoraggio dell’attività cardiaca

L'aggiornamento alla Magic UI 3.1 sta arrivando su Honor 20 e 20 Pro anche in Europa

I paesi dell'Europa coinvolti sono Germania, Francia, Repubblica Ceca ed altri ancora, nei quali Honor 20 e 20 Pro si stanno aggiornando alla Magic UI 3.1.

La release in questione è la Magic UI 3.1 nella build 10.1.0.230, con un peso del pacchetto OTA da 4.63 GB. Ecco tutte le novità nel changelog completo:

Multi-finestra Permette di effettuare multitasking con facilità in modalità Split-screen, e di inviare messaggi utilizzando una finestra flottante mentre si guardano i video o si gioca. Scorrere il dito dal bordo sinistro o destro dello schermo e mettere in pausa per visualizzare il dock Multi-Window. Tenere l'icona di un'app nel dock e trascinarla sul lato dello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso, oppure toccare l'icona di un'app per visualizzarla in una finestra flottante.

Risposta alle chiamate Potete rispondere alle vostre chiamate audio e video direttamente dal laptop Huawei.

Editing file Potete leggere ed editare file dello smartphone direttamente dal laptop Huawei e potete anche condividere la rete del telefono e la sincronizzazione delle notifiche.

Navigazione multi-dispositivo : Introduce la funzionalità di navigazione multi-dispositivo alla Galleria, che consente di visualizzare, cercare e condividere foto e video su qualsiasi dispositivo Huawei (compresi telefoni, tablet e smart TV) che sono collegati al vostro HUAWEI ID, sulla stessa rete WLAN di casa, e che hanno il Bluetooth attivato.

:

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per