Honor 10 Lite, nuovo aggiornamento: arrivano le patch di giugno

Honor 10 Lite, come tutti i prodotti medio-gamma della serie principale del brand, si distingue per una qualità generale apprezzabile e per l'affidabilità, come potete vedere nella recensione. Il dispositivo nelle scorse ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento software che porta in dono le patch di sicurezza Google per il mese di giugno 2020, le ultime disponibili al momento.

Honor 10 Lite: l'aggiornamento porta le patch di giugno e risolve alcune criticità

Andando a vedere le informazioni che troviamo nel changelog del nuovo aggiornamento per 10 Lite con numero build 10.0.0.202, riscontriamo un rinnovo delle patch di sicurezza Android, che arrivano alla release di giugno 2020. Oltre a questo, sono state risolte alcune criticità dello standard CVE, nello specifico: 2 criticità gravi e 12 di livello alto. Non riscontrate criticità di media e bassa entità. L'aggiornamento ha un peso di soli 97.92 MB.

L'aggiornamento per Honor 10 Lite è attualmente in roll out dall'India, ma considerando che è uscito fuori dal contesto cinese, dovrebbe arrivare presto anche nel nostro continente nelle prossime settimane.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu