Hong Guang MINI EV è l’auto elettrica per 4 persone a soli 3500€

Cosa ci si può comprare oggi con 3500€? Sicuramente non poco, ma nemmeno poi grossi investimenti. Ma se vi dicessimo che con questa cifra in Cina ci potete comprare un'auto per 4 persone, ma soprattutto un'auto per 4 persone elettrica? Con la Hong Guang MINI EV di Wuling, è possibile a quel prezzo.

Hong Guang MINI EV: tutte le specifiche dell'auto elettrica per 4 persone cinese dal prezzo di 3500€

Guardando più da vicino le specifiche della Wuling Hong Guang MINI EV, ci rendiamo conto che tutto sommato è un'auto completa, nonostante sia molto compatta, nei suoi 2 metri di lunghezza, 1.4 metri di largezza ed 1.6 metri di altezza, quindi pensata esclusivamente per il percorso urbano e per i parcheggi impossibili. Infatti, ha una capacità di contenimento di ben 471 litri con i sediolini abbassati, abbastanza capiente quindi per metterci due valigie da 26″ od un passeggino. Ha inoltre 12 vani spazio.

Andando a vedere la potenza del veicolo, la Hong Guang MINI EV genera 13kW di potenza massima e 85 N.m massimi di conversione di coppia. La sua velocità massima è di 100 km/h ed ha un'invidiabile autonomia di 170 km con una singola carica. In più, può essere caricata semplicemente a muro con una normale presa da 240V. Oltre che elettrica, l'auto di Wuling è anche smart: infatti, è integrato un sistema di gestione della batteria intelligente BMS, nonché di una tecnologia di preriscaldamento a basse temperature e dell'isolamento della batteria.

Finita qui? No, perché la Hong Guang MINI EV ha un grado di protezione IP68, rilasciata dopo ben 16 rigorosi test di sicurezza. La batteria può essere monitorata poi dall'app dedicata per smartphone. Oltretutto, l'auto elettrica per 4 persone di Wuling è realizzata per il 57% di acciaio ad alta resistenza. Non mancano poi ABS, la distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) ed il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) ed i sensori di retromarcia. Infine, i sedili posteriori sono realizzati in interfaccia ISOFIX, utile per la sicurezza dei bambini.

Tornando poi al costo di questa auto elettrica per 4 persone Wuling Hong Guang MINI EV, che nella configurazione di serie parte da 28.800 yuan (circa appunto 3500€, forse anche meno) per poi arrivare ai 38.800 yuan (4700€). E pensare, che la gente di solito li spende per comprare smartphone e tablet.

