Dopo il nuovo proiettore smart del brand cinese, stamane la compagnia di Lei Jun ha il bis con un ennesimo prodotto che non mancherà di ingolosire gli appassionati. Su Xiaomi YouPin hanno debuttato le nuove cuffie TWS Haylou T16, soluzione economica dotata di cancellazione attiva del rumore (ANC): andiamo a dare un'occhiata tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo.

Haylou T16 lanciate su Xiaomi YouPin: tutto sulle nuove cuffie TWS con ANC

Design e cancellazione attiva del rumore

Il design delle cuffie non apporta stravolgimenti alla categoria: si tratta di soluzioni in-ear caratterizzate da dimensioni ridotte, accompagnate da una custodia ovale, di colore nero. Nulla di nuovo da questo punto di vista, ma le vere novità sono all'interno. Le cuffie TWS Haylou T16 – lanciate su Xiaomi YouPin – sono dotate di tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore), feature sulla quale l'azienda sembra essersi concentrata parecchio.

Secondo quanto riportato dalla compagnia, gli auricolari sono in grado di ridurre il rumore fino a raggiungere i 35 dB, monitorando attivamente i suoni esterni tramite un microfono con tecnologia Hybrid. Oltre all'ANC è presente alche il supporto alla riduzione del rumore durante le chiamate. Tornando alla cancellazione del rumore, le cuffie Haylou T16 offrono tre modalità differenti: Transparent, Noise Cancellation e Outdoor.

Nel primo caso, il suono viene trasmesso chiaramente all'orecchio, con un occhio di riguardo per la voce umana; la seconda modalità riduce il rumore in modo attivo e consente di ascoltare la musica in luoghi rumorosi ed affollati. Infine, in modalità Outdoor è possibile ridurre il rumore del vento, tipico quando si svolge attività fisica (magari durante la corsa o in bici).

Caratteristiche ed autonomia

Le Haylout T16 sono dotate di una bobina CCAW ed è presente all'appello anche una modalità a bassa latenza da sfruttare durante le fasi di gaming. Non manca il supporto al Bluetooth 5.0 mentre lato autonomia l'azienda riferisce di circa 6 ore di riproduzione continua e fino a 30 ore sfruttando la custodia di ricarica. A proposito del case, la batteria integrata da 600 mAh può essere caricata tramite USB Type-C e ricarica wireless.

Haylou T16 – Prezzo e disponibilità su Xiaomi YouPin

Il prezzo delle nuove cuffie TWS Haylou T16 è di 279 yuan, circa 34€ al cambio attuale, mentre attualmente si trovano in fase di crowdfunding su Xiaomi YouPin, la piattaforma del brand cinese.

