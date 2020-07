GizWeek 2020: festeggia il nostro 7° compleanno con live di offerte, ospiti d’eccezione e tanto altro!

GizChina negli anni è cresciuto molto come progetto e come community grazie all’apporto di tutti voi utenti. Quest’anno, in occasione del 7° compleanno del sito, abbiamo deciso di fare le cose in grande: una festa lunga una settimana che possa farvi sentire orgogliosi di seguirci ogni giorno.

GizChina compie gli anni ma il regalo è per voi!

Di solito alle feste si porta il regalo al festeggiato no? In questo caso i regali li facciamo noi a voi con tante iniziative che riassumiamo qui sotto in una sorta di calendario che speriamo possano coinvolgervi ogni giorno di più:

13 luglio alle ore 12 sul nostro canale YouTube live di apertura in cui vi daremo istruzioni sulla GizWeek 2020 , tantissimi coupon sconto, offerte esclusive e tanto altro. Insomma una valanga di opportunità per risparmiare. Gli store coinvolti saranno Banggood , GeekBuying , Edwaybuy , Amazon e tanti altri! A tal proposito è assolutamente necessario iscriversi al canale offerte di GizDeals

alle ore sul nostro canale live di apertura in cui vi daremo istruzioni sulla , tantissimi coupon sconto, offerte esclusive e tanto altro. Insomma una valanga di opportunità per risparmiare. Gli store coinvolti saranno , , , e tanti altri! A tal proposito è assolutamente necessario iscriversi al 13 luglio ore 16 sul nostro Canale YouTube in live con Emanuele Cisotti di AndroidWorld e SmartWorld;

sul nostro in live con di e 14 luglio alle 12 in live sul nostro Canale YouTube con il PR Manager di OPPO ;

in live sul nostro con il PR Manager di ; 14 luglio alle 12 in live sul nostro Canale YouTube con Andrea Cervone di iPhone Italia & Teeech ;

in live sul nostro con di ; 15 luglio alle ore 17 in live sul nostro Canale YouTube con BlackGeek ;

in live sul nostro con ; 16 luglio alle ore 17 in live sul nostro Canale YouTube con Antonio Monaco di HDBlog ;

in live sul nostro con ; 17 luglio alle ore 12 in live sul nostro Canale YouTube con il Marketing Product Manager di Huawei ;

in live sul nostro con il ; 17 luglio alle ore 19 in live sul nostroCanale YouTube con SpinOff Podcast (Matteo Virgilio, Andrea Ricci e Bernardo Fasano).

Il calendario è soggetto a cambiamenti e successive aggiunte poichè siamo in fase di definizione degli ultimi dettagli e di possibili ulteriori ospiti. Dunque rimanete sintonizzati su questo articolo più volte al giorno e iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando assolutamente la campanellina così da non perdere davvero nulla!

Infineiscrivetevi al canale GizDeals qui in basso così da non perdere tutti i “regali” che arriveranno!



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu