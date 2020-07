Il progetto di Mark Zuckerberg per il suo universo social mira ad un solo obiettivo: renderlo un sistema totalmente interconnesso. Infatti, l'idea che le tre Core App di Facebook Inc. – WhatsApp, Instagram e Messenger – possano diventare unificati è sempre più realtà e la svolta pare proprio dietro l'angolo.

Facebook: ecco come saranno unificati WhatsApp, Instagram e Messenger

A rivelare questa possibilità di unificazione dei tre servizi di messaggistica e social è lo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi che su Twitter spiega come essi si integreranno tra loro. La prima situazione riguarda Instagram, che chiederà ai propri utenti di installare Messenger, nel caso non lo si fosse ancora fatto. Questo permetterà una perfetta integrazione tra i due servizi. In più, sarà possibile comunicare in cross-platform tra WhatsApp e lo stesso Messenger, quindi senza più necessità di utilizzare la stessa applicazione.

Infine, l'applicazione di Facebook avrà poi la totale visione dei contenuti di WhatsApp (che ha ricevuto un interessante aggiornamento di recente) come la black list, la proprietà delle chat, la regolazione dei suoni delle notifiche in push, chi è presente in un gruppo ed anche l'immagine del profilo. Le conversazioni invece, saranno ancora appannaggio dell'utente, in quanto coperte da crittografia end-to-end.

Quello che si chiedono in molti però è: siamo obbligati all'integrazione, potremo poi disattivarla? A queste domande solo il tempo e l'operato di Facebook, Inc. possono rispondere.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu