Facebook Messenger: disponibile la condivisione dello schermo da mobile

Sarà capitato, in questi periodi soprattutto, che durante le videoconferenze un collega abbia effettuato la condivisione attraverso lo schermo di varie schermate nelle applicazioni professionali come TeamViewer o Zoom. Ma se vi dicessimo che adesso potete farlo anche da Facebook Messenger e soprattutto potete farlo da mobile? In quest'articolo vi spieghiamo come condividere lo schermo durante le videochiamate su Messenger.

Come condividere lo schermo su Facebook Messenger

Facebook ha reso possibile la condivisione dello schermo nell'ultimo aggiornamento per Android ed iOS di Messenger, che quindi pareggia la possibilità di farlo da desktop. La funzione è stata resa disponibile sia su videochiamata singola e sia in quelle di gruppo da 8 e 16 partecipanti nelle nuove Rooms (che possono essere create anche da WhatsApp). La funzione per Rooms è attualmente inedita per la versione desktop.

Come attivare la condivisione dello schermo

Per poter condividere lo schermo su Facebook Messenger, bisogna semplicemente fare swipe up del menù in basso durante le videochiamate, dove comparirà proprio la funzione Screen Sharing, da lì poi potrete condividere sullo schermo le varie schermate che vi serviranno. Questo può essere sicuramente un metodo veloce per poter inviare le ricette o assistere un familiare con problematiche informatiche e chi ne ha, più ne metta.

La nuova funzione di condivisione dello schermo su Facebook Messenger per Android ed iOS è presente nell'ultimo aggiornamento dell'app che è in roll out a livello globale e che in poco tempo arriverà su tutti i dispositivi, in attesa della totale connessione tra i tre apparati social del brand.

