Facebook rende più sicuro Messenger con App Lock

È innegabile che parlare di privacy e sicurezza su Facebook sia sempre molto controverso, ma fortunatamente Messenger si sta aggiornando per divenire più sicuro. Dopo l'introduzione della funzione di condivisione dello schermo, l'app di messaggistica riceve la più che gradita feature di App Lock. Come indica il nome stesso, questa nuova opzione consentirà agli utenti di salvaguardare la privacy delle proprie conversazioni tramite lettore d'impronte.

Facebook aggiorna Messenger e lo rende compatibili con il sensore ID

Dopo avere aggiunto mesi fa una funzione similare all'interno di WhatsApp, adesso è il turno anche per Facebook Messenger. La funzione App Lock sarà attivabile dalle impostazioni della privacy, laddove è possibile trovare le voci relative a Conversazioni Segrete, Persone Bloccate, Pubblico delle Storie e Storie Disattivate. Ma non finisce qua: Facebook è al lavoro per portare opzioni aggiuntive, facendoci scegliere chi possa scriverci su Messenger, chi finisca nelle Richieste e chi non possa proprio farlo. Inoltre, si potranno anche sfocare le immagini nella cartella Richieste, in modo da evitare “sorprese spiacevoli” da parte degli sconosciuti.

Nel corso dei prossimi mesi il team si occuperà di introdurla gradualmente per tutti gli utenti. Al momento pare che il roll-out sia partito unicamente sui dispositivi iOS, mentre per Android bisognerà attendere ancora.

