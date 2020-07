EMUI 10.1/Magic UI 3.1: roadmap ufficiale per Huawei e Honor

Con l'annuncio della serie P40, Huawei ha svelato ufficialmente la EMUI 10.1 e, parallelamente, la Magic UI 3.1. La nuova edizione dell'interfaccia proprietaria porta con sé diverse novità, non soltanto grafiche ma anche e soprattutto dal punto di vista funzionale. Per il momento la nuova UI sarà installata di default soltanto su P40, P40 Pro e P40 Pro+, oltre ai futuri dispositivi Huawei e Honor. Ma se foste fra i possessori di uno dei modelli precedenti dei due brand, qua di seguito trovate la roadmap ufficiale per il rilascio dell'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: 14 luglio

Ecco quali modelli Huawei ed Honor riceveranno la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1

La roadmap è in costante aggiornamento, dato che la EMUI 10.1 sarà gradualmente portata su sempre più dispositivi. O la Magic UI 3.1, nel caso dei dispositivi di casa Honor. Nel momento in cui avremo nuove tempistiche provvederemo ad aggiornare questa pagina. Se voleste sapere quali sono le novità dell'aggiornamento, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

Dato che Huawei ed Honor hanno una gestione diversi aggiornamenti e modelli per Cina ed Europa, abbiamo scelto di dividere le due roadmap. Vediamo prima quella relativa ai modelli Global, il cui roll-out inizierà a fine giugno:

Huawei Global – EMUI 10.1

P40 Lite

P30 / P30 Pro

Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G

Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 RS Porsche Design / Mate 20 X 4G / Mate 20 X 5G / Mate XS

Nova 5T

MatePad Pro

MediaPad M6 10.8″

Honor Global – Magic UI 3.1

View 30 Pro

View 20

20 / 20 Pro

Aggiornamento 14/07

La compagnia ha condiviso maggiori dettagli sulle tempistiche di aggiornamento alla EMUI 10.1 in Europa. Concentrandoci sulla nostra zona, ecco quanto pubblicato:

Ovest Europa

Arrivato: Huawei P40 Lite, Mate 30 Pro

In rilascio: Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 5G

Metà luglio: Huawei Mate 20 X 4G, Nova 5T

Inizio agosto: Huawei Mate XS

