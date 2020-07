Xiaomi Mi Band 5 è finalmente disponibile su Amazon

Lo scorso 15 luglio la nuova smartband della compagnia di Lei Jun ha debuttato ufficialmente anche in Italia. Dopo le vendite sullo shop online del brand, ecco che l'indossabile arriva finalmente anche su Amazon, con spedizione Prime: ne approfittiamo per un bel recap su dove comprare la Xiaomi Mi Band 5 in Italia, con tutti i dettagli e le offerte (con e senza Coupon) dai principali store.

La Xiaomi Mi Band 5 è disponibile all'acquisto su Amazon, con spedizione Prime

Dopo lo store ufficiale, la nuova smartband del brand debutta anche su Amazon

Le vendite della smartband sono iniziate dal 16 luglio, tramite il sito ufficiale del brand. E ora l'indossabile si apre ad un maggior numero di opzioni per l'acquisto ed è disponibile presso molteplici store e punti vendita. Quindi, dove comprare la Xiaomi Mi Band 5? Ovviamente la prima opzione – quella più recente e papabile – riguarda Amazon, con tanto di spedizione Prime e tutti i benefici del caso. Il dispositivo viene venduto a 39.99€: qui trovate la pagina dedicata al prodotto.

Prima di procedere oltre vi indichiamo anche la nostra recensione della Mi Band 5: il wearable viene messo a confronto con il precedente modello (a sua volta recensito qui) in modo da valutarne pro e contro per tutti gli appassionati che ne stanno ponderano l'acquisto.

Dove comprare Xiaomi Mi Band 5: prezzo, offerte e Coupon su Amazon, Banggood e GearBest

Ma quali sono le altre scelte per mettere le mani sulla smartband della compagnia di Lei Jun? Impossibile non citare Banggood e GearBest, due store top quando si parla di prodotti cinesi. Entrambi hanno inserito il dispositivo nel loro listino ed è disponibile a prezzo scontato (come ci hanno ormai abituato da tempo i due portali).

In basso trovate il link da GearBest, dove il device è in sconto con cinturino e pellicola in regalo. NB: se non visualizzare il coupon in alto oppure il link in basso, provate a disattivare AdBlock.

MediaWorld e Unieuro

I due store cinesi offrono spedizioni da Europa o da Cina, ma se puntata alla spedizione direttamente dall'Italia (e non volte utilizzare Amazo), allora in questo caso vengono in nostro soccorso due catene di elettronica conosciutissime nel nostro paese. La Xiaomi Mi Band 5 è già disponibile all'acquisto sullo shop online di MediaWorld, a 39.99€: questo è il link per la pagina dedicata. Inoltre è possibile scegliere tra spedizione a domicilio e ritiro direttamente presso il punto vendita più vicino.

Vi segnaliamo che la smartband è disponibile anche da Unieuro a 39.99€ (con uno sconto del 5% che sarà applicato direttamente nel carrello): la trovate qui, ma nel momento in cui scriviamo non è ancora possibile acquistarla. Potete lasciare il vostro indirizzo email cliccando sul bottone Notifica Disponibilità, in modo da ricevere un messaggio non appena sarà disponibile. Se preferite evitare ma siete propensi ad acquistare da Unieuro, niente paura perché aggiorneremo questo articolo non appena arriverà.

