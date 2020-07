CUBOT X30: il primo smartphone premium del brand è sempre più vicino

A fine giugno la compagnia cinese ha annunciato il debutto del suo primo smartphone premium, che è anche il primo Penta Camera del brand. Siete curiosi di mettere le mani sul dispositivo? Allora ecco tutti i dettagli su CUBOT X30 e dove comprare il nuovo arrivato!

CUBOT X30 debutterà ufficialmente il 10 luglio: arriva il primo Penta Camera dell'azienda

Per prima cosa vi ricordiamo che CUBOT X30 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 10 luglio. In altro trovate un breve teaser, con una panoramica del design. Frontalmente il dispositivo ospita una ampio pannello con con un foro in alto a sinistra: si tratta di un display da 6.2″ Full HD+, con una selfie camera da 32 MP. Il retro ospita un pannello protettivo con curvatura 2.5D, con una Penta Camera rettangolare; manca il lettore d'impronte, integrato nel tasto d'accensione lungo il bordo destro.

Facciamo il punto della situazione sul nuovo Penta Camera

La Penta Camera di CUBOT X30 è composta da un sensore principale da 48 MP targato Samsung (S5K5M1), accompagnato da un grandangolo da 16 MP, un obiettivo macro da 5 MP, un sensore per la profondità ed un modulo aggiuntivo. Il cuore dello smartphone è il SoC Helio P60, accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Lato software troviamo Android 10 stock, per un'esperienza più fluida.

Dove comprare CUBOT X30 – Prezzo e dettagli sull'uscita

Siete interessanti al primo Penta Camera del brand cinese? Allora ecco i dettagli su dove comprare CUBOT X30 al momento del debutto (ricordiamo, fissato per il 10 luglio). Tramite il sito ufficiale è possibile partecipare ad un'iniziativa promozionale mentre per acquistare lo smartphone basterà recarvi su AliExpress: qui trovate la pagina dedicata al prodotto. La versione da 6/128 GB viene proposta al prezzo di 227€ mentre per il modello maggiorato da 8/256 GB si sale a 267€. Il device è disponibile nelle colorazioni Black, Gradient Green e Blue.

Come al solito al momento del lancio verrà applicato uno sconto, quindi inserite il prodotto nel carrello ma aspettate alla giorno dell'ultima prima di effettuare il vostro acquisto.

