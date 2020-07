DJI Mavic 2: il nuovo aggiornamento aumenta la distanza di controllo remoto

Se guardiamo ad un brand specializzato in droni dal rapporto qualità/prezzo molto alti, quella è DJI. Una delle line up più apprezzate è sicuramente la Mavic 2, che comprende anche la versione Pro e Zoom, oltre a quella Air 2 che abbiamo recensito. In queste ore, la famiglia di droni ha ricevuto un importante aggiornamento, che aumenta la distanza di controllo remoto del drone.

DJI Mavic 2, Pro e Zoom: l'aggiornamento migliora il controllo remoto e la durata della batteria

Se diamo uno sguardo al changelog del firmware d'aggiornamento con numero build 01.00.0670 per Mavic 2, Pro e Zoom, troviamo subito un'importante novità: infatti, è stata aumentata la distanza massima del controllo remoto, passando dagli 8 ai 10 km per il Nord America (FCC) e dai 5 ai 6 km per tutte gli altri continenti, inclusa l'Europa. In più, sono stati risolti alcuni bug e la qualità della batteria è stata finalmente ottimizzata per raggiungere una durata più ampia in condizioni di bassa temperatura.

Al momento l'aggiornamento è in roll out a livello globale, ma come sempre dovrebbe arrivare sui vostri DJI Mavic 2, Pro e Zoom nel corso delle settimane. Non ci sono notizie in merito invece per Mavic Air 2.

